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16 октября, источник: ТАСС

«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Сибири»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» уступил со счетом 1:2 новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8321 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Сибири» шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У «Спартака» отличился Артем Федоров (23). Свой 500-й матч в КХЛ провел капитан «Спартака» Анатолий Никонцев, на счету 29-летнего форварда 168 (96 шайб + 72 передачи) очков.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 18 очков после 19 матчей. «Сибирь» идет пятой на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.

В следующем матче 20 октября красно-белые сыграют на выезде с петербургским СКА, «Сибирь» двумя днями ранее встретится в гостях с «Сочи».

В другом матче игрового дня «Сочи» на домашней площадке уступил в овертайме магнитогорскому «Металлургу» (3:4). Сочинский клуб продлил серию поражений до пяти матчей.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 816.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8321 зритель
Главные тренеры
Олег ЗнарокНиколай Заварухин
Вратари
Юлиус ГудачекАлексей Красиков
1-й период
14:50Микаэль Руохомаа
18:06Николай Тимашов
2-й период
22:44Артем Федоров
24:51Александр Хохлачев
29:08Артем Федоров
33:57Евгений Чесалин
3-й период
41:51Евгений Чесалин(Виктор Комаров)
51:17Александр Шаров(Юрки Йокипакка)
59:47Олег Пиганович
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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