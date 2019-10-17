«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Сибири»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Сибири» шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У «Спартака» отличился Артем Федоров (23). Свой 500-й матч в КХЛ провел капитан «Спартака» Анатолий Никонцев, на счету 29-летнего форварда 168 (96 шайб + 72 передачи) очков.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 18 очков после 19 матчей. «Сибирь» идет пятой на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.

В следующем матче 20 октября красно-белые сыграют на выезде с петербургским СКА, «Сибирь» двумя днями ранее встретится в гостях с «Сочи».

В другом матче игрового дня «Сочи» на домашней площадке уступил в овертайме магнитогорскому «Металлургу» (3:4). Сочинский клуб продлил серию поражений до пяти матчей.