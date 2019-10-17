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16 октября, источник: ТАСС

ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА победил московское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

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В составе «Динамо» шайбу забросил Андре Петерссон (13-я минута). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (23) и Максим Мамин (46).

Защитник «Динамо» Михал Чайковски, отдавший передачу, набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 5 передач). Форвард ЦСКА Михаил Григоренко пропустил встречу, он получил повреждение в матче против «Сочи» (2:0) 13 октября. Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей. «Динамо» в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года.

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ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с китайским «Куньлунем» 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским «Трактором».

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в овертайме обыграло в гостях «Барыс» (Нур-Султан) со счетом 4:3.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 816.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 8793 зрителя
Главные тренеры
Владимир КрикуновИгорь Никитин
Вратари
Иван БочаровИлья Сорокин
1-й период
08:15Линден Вей
08:15Линден Вей
12:58Андре Петерссон(Вадим Шипачев, Михал Чайковски)
2-й период
22:01Антон Слепышев(Михаил Науменков, Андрей Светлаков)
3-й период
45:18Максим Мамин(Сергей Толчинский, Павел Карнаухов)
Статистика
0Штрафное время25
2Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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