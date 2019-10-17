ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо» в КХЛ

В составе «Динамо» шайбу забросил Андре Петерссон (13-я минута). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (23) и Максим Мамин (46).
Защитник «Динамо» Михал Чайковски, отдавший передачу, набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 5 передач). Форвард ЦСКА Михаил Григоренко пропустил встречу, он получил повреждение в матче против «Сочи» (2:0) 13 октября. Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен провел 500-й матч в КХЛ.
ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей. «Динамо» в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года.
ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с китайским «Куньлунем» 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским «Трактором».
В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в овертайме обыграло в гостях «Барыс» (Нур-Султан) со счетом 4:3.