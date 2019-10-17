ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо» в КХЛ

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В составе «Динамо» шайбу забросил Андре Петерссон (13-я минута). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (23) и Максим Мамин (46).

Защитник «Динамо» Михал Чайковски, отдавший передачу, набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 5 передач). Форвард ЦСКА Михаил Григоренко пропустил встречу, он получил повреждение в матче против «Сочи» (2:0) 13 октября. Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей. «Динамо» в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1133b1ddf7a7265d5e0bb16a3331742c_hd/2_7611076563/4a96de177d5390cb3a1a1e5e302c0967/4726927838?sr=45&type_id=59&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с китайским «Куньлунем» 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским «Трактором».

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в овертайме обыграло в гостях «Барыс» (Нур-Султан) со счетом 4:3.