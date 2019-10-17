Знарок не может найти слова. Самый дорогой форвард «Спартака» не забивает, команда теряет очки с середняками и аутсайдерами

Источник: РИА "Новости"

КХЛ. Регулярный чемпионат

Спартак — Сибирь — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Федоров — 4, 22:44 — 1:0. Чесалин — 2 (Комаров), 41:51 — 1:1. Шаров — 4 (Йокипакка), 51:17 — 1:2.

Вратари: Гудачек (58:35) — Красиков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (12+14+4) — 26 (6+10+10).

Судьи: Хрибик, Цыплаков.

16 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 8321 зритель.

Скаут «Калгари» приехал на час

Пресс-центр в «Парке легенд» опустел из-за проходящего параллельно московского дерби. На другом конце Москвы события развивались не самым зрелищным образом, но у зрителей в «Парке легенд» появилось ощущение эксклюзивности зрелища. Скаут «Калгари» Роберт Нехаузер, как и я, предпочел заехать на ЗиЛ. Второй клуб из Альберты лишь недавно стал активным игроком на российском рынке. Сначала задрафтовали Павла Карнаухова, Рушана Рафикова, Дмитрия Завгороднего и Илью Николаева. Прошлым летом «Огоньки» неожиданно подписали Александра Елесина и Артема Загидулина. Оба сейчас играют в фарм-клубе, но защитник наверняка получит шанс в сезоне. На россиян свой менеджмент навел именно Нехаузер. Кого он присмотрел сегодня, чешский специалист называть отказался, но признался, что «Спартак» и «Сибирь» интереснее для скаутинга, чем два других московских клуба.

Как так? Синдром середняка

«Спартаку» уже пора избавляться от синдрома середняка. Лидеры для парней Олега Знарка — не проблема. От их рук пали «Автомобилист», «Авангард» и СКА, только вот за этим последовали блеклые поражения от «Северстали» и «Амура».

Титулованный наставник никак не найдет нужные слова, чтобы мотивировать своих парней против соперников, которые не блещут индивидуальным мастерством и стараются залезть под кожу. В сентябре «Сочи» на характере увезли из столицы два очка, а теперь и «Сибири» хватило сил, чтобы прервать затянувшуюся серию гостевых поражений от красно-белых.

Новосибирцы идут в зоне плей-офф, их выездной сектор заряжал дружнее спартаковского и синхронее, чем зажигались габаритные огни в пробке на Третьем транспортном кольце. Гости здорово играли в давление и активно двигались без шайбы и каждую атаку завершали бросками, правда со всеми Юлиус Гудачек справлялся. Алексей Красиков долгое время справлялся с угрозами от красно-белых и даже разменял сотню сухих минут. После перерыва «Спартак» перехватил инициативу, стал конструктивнее атаковать и вскоре конвертировал преимущество в гол. Артем Федоров в нужный момент подсуетился на отскоке во вратарской и слету переправил шайбу в верхний угол. Форвард вдохновился и продолжил бесстрашно штурмовать пятак, но микротравма, полученная в стыке с противником, слегка ограничила его возможности.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c249ef4ac86fecd493c64cc6bb948d6d_hd/q634313/80fedf51453c308c4c6e717ced1e7183/4726929615?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Хохлачев классно заряжал по воротам на разминке, но в игре у самого высокооплачиваемого из красно-белых совсем не клеилось. В 500-м матче в лиге промолчала пушка капитана Анатолия Никонцева, который никак не откроет снайперский счет, хотя в прошлом сезоне наколотил больше всех в команде.

Ресурсы «Сибири» намного скромнее. Финская связка с 21-летним Михайловым едва ли тянет на первую тройку, зато недостаток в технике подопечные Николая Заварухина компенсируют старанием и работоспособностью. После второго перерыва спартаковцев наказали за расточительность в завершении. Евгений Чесалин воспользовался единственной ошибкой обороны, и изящно обыграл Гудачека. Гости продолжили давить и дожали столичную команду по сценарию, написанному «Амуром» на выходных. Только справились быстрее, без овертайма. «Спартак» отправляется на выезд по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Нижний Новгород. Правда, сначала Знарку нужно встряхнуть команду и перестать наступать на одни и те же грабли.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9fd90c7cb1d1672258a130fd2c9888f4_hd/q634373/50a225ff688892f1e7296bc3eb59d80c/4726929657?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.