Знарок: Хоккеисты «Спартака» допустили детские ошибки в третьем периоде матча с «Сибирью»

Источник: РИА "Новости"

В среду «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Сибири» со счетом 1:2. В составе гостей шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У хозяев отличился Артем Федоров (23).

«Надо моменты свои реализовывать, конечно, — сказал Знарок. — Мы не использовали большинство, у нас их было немало сегодня. В третьем периоде допустили детские ошибки. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, ситуация у нас сейчас не очень хорошая, но по 7−8 тысяч приходят и поддерживают нас».

«Спартак» потерпел третье поражение подряд. «В чем причина поражений? Надо забивать, с одной шайбой ничего не выиграешь, к тому же, за два месяца трудно пока наладить связи между всеми пятерками. Я хочу сейчас сам разобраться во всем», — заключил Знарок.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин отметил игру своих подопечных в третьем периоде. «Я хотел бы поблагодарить ребят, они вышли на третий период, как на последнюю игру в чемпионате. Мы [тренерский штаб] поговорили с хоккеистами во втором перерыве по-мужски, и это сработало. Отличная поддержка у нас сегодня была, болельщиков было слышно весь матч, без них мы бы не добились сегодняшнего результата», — заявил специалист.