Никитин: Хоккеисты ЦСКА добились победы над «Динамо» благодаря везению

Источник: РИА "Новости"

Встреча в среду на «ВТБ-Арене» завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

«Нам сегодня больше повезло, моменты были и у “Динамо”, и у нас. Ребята проявили характер, много шайб поймали на себя. Не всегда получается красиво играть, иногда нужно и посражаться, мы довольны победой», — отметил Никитин.

В матче с «Динамо» не принимали участия капитан ЦСКА Сергей Андронов и нападающий Михаил Григоренко. «Андронов ближайшие игры не сыграет, Мишка в общей группе уже катался сегодня», — сказал Никитин.

На девятой минуте первого периода большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан форвард армейцев Линден Вей. «Удаление мобилизовало нас потом, по правилам это пять минут, но умышленного удара там не было, стечение обстоятельств. Хоккей — это достаточно жесткая игра, такое случается», — резюмировал Никитин.