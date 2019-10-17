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16 октября, источник: ТАСС

Никитин: Хоккеисты ЦСКА добились победы над «Динамо» благодаря везению

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» сопутствовала удача, везение предопределило исход игры. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в среду на «ВТБ-Арене» завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

«Нам сегодня больше повезло, моменты были и у “Динамо”, и у нас. Ребята проявили характер, много шайб поймали на себя. Не всегда получается красиво играть, иногда нужно и посражаться, мы довольны победой», — отметил Никитин.

В матче с «Динамо» не принимали участия капитан ЦСКА Сергей Андронов и нападающий Михаил Григоренко. «Андронов ближайшие игры не сыграет, Мишка в общей группе уже катался сегодня», — сказал Никитин.

На девятой минуте первого периода большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан форвард армейцев Линден Вей. «Удаление мобилизовало нас потом, по правилам это пять минут, но умышленного удара там не было, стечение обстоятельств. Хоккей — это достаточно жесткая игра, такое случается», — резюмировал Никитин.

ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы дома 19 сентября встретятся с челябинским «Трактором».

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