Капризов: Благотворительностью лучше заниматься втихаря

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ЦСКА в среду со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. В среду стало известно, что Капризов помог оплатить ремонт спортзала в одной из новокузнецких школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Помощь школе больше папа у меня организовал. Вообще, многие спортсмены это делают, ничего такого в этом нет. Я сам бывал в этой школе. Благотворительностью лучше втихаря заниматься, я так считаю», — сказал Капризов журналистам.

Динамовец Вадим Шипачев и Капризов набрали по 21 очку в сезоне и занимают первые два места в списке бомбардиров КХЛ.

«С “Динамо” не совсем в свой хоккей сыграли, могли быстрее по скорости сыграть. Неприятно было потерять в первом периоде из-за удаления ведущего игрока Линдена Вея. Сам момент я не видел, судья сказал, что там был колющий удар. Слежу, конечно, за гонкой бомбардиров, мне интересно это. Вадима Шипачева все знают, он много лет доказывает», — отметил Капризов.