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16 октября, источник: Спорт РИА Новости

Капризов: Благотворительностью лучше заниматься втихаря

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Многие спортсмены занимаются благотворительностью, такие вещи лучше делать втихаря, заявил форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов.

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ЦСКА в среду со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. В среду стало известно, что Капризов помог оплатить ремонт спортзала в одной из новокузнецких школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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«Помощь школе больше папа у меня организовал. Вообще, многие спортсмены это делают, ничего такого в этом нет. Я сам бывал в этой школе. Благотворительностью лучше втихаря заниматься, я так считаю», — сказал Капризов журналистам.

Динамовец Вадим Шипачев и Капризов набрали по 21 очку в сезоне и занимают первые два места в списке бомбардиров КХЛ.

«С “Динамо” не совсем в свой хоккей сыграли, могли быстрее по скорости сыграть. Неприятно было потерять в первом периоде из-за удаления ведущего игрока Линдена Вея. Сам момент я не видел, судья сказал, что там был колющий удар. Слежу, конечно, за гонкой бомбардиров, мне интересно это. Вадима Шипачева все знают, он много лет доказывает», — отметил Капризов.

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08:15Линден Вей
12:58Андре Петерссон(Вадим Шипачев, Михал Чайковски)
2-й период
22:01Антон Слепышев(Михаил Науменков, Андрей Светлаков)
3-й период
45:18Максим Мамин(Сергей Толчинский, Павел Карнаухов)
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2Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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