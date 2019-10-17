Стала известна зарплата Даррена Дица в «Барысе»
Стало известно, сколько зарабатывает казахстанский хоккеист канадского происхождения Даррен Диц в столичном «Барысе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стало известно, сколько зарабатывает казахстанский хоккеист канадского происхождения Даррен Диц в столичном «Барысе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации «Спорт-Экспресса», защитник зарабатывает 75 миллионов рублей в год (без учета бонусов). В рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Диц делит с 30 по 37 места с еще семью игроками.
За «Барыс» Диц выступает с 2017 года. В 2019 году он оформил казахстанское гражданство. В составе сборной Казахстана он выиграл чемпионат мира-2019 в дивизионе A.
В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал восемь (3+5) очков.
Больше всех в КХЛ получает нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин — 180 миллионов рублей в год. Второе место в рейтинге занимает форвард Найджел Доус из «Автомобилиста» — он зарабатывает 150 миллионов. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов с зарплатой в 130 миллионов рублей. Полный список доступен на сайте газеты.