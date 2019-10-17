Стала известна зарплата Даррена Дица в «Барысе»

Источник: РИА "Новости"

По информации «Спорт-Экспресса», защитник зарабатывает 75 миллионов рублей в год (без учета бонусов). В рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Диц делит с 30 по 37 места с еще семью игроками.

За «Барыс» Диц выступает с 2017 года. В 2019 году он оформил казахстанское гражданство. В составе сборной Казахстана он выиграл чемпионат мира-2019 в дивизионе A.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал восемь (3+5) очков.