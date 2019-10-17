Самые богатые омские хоккеисты — Франсон, Андригетто и Емелин

Источник: МК.RU Омск

Вчера был опубликован новый неофициальный рейтинг зарплат игроков КХЛ. В прошлом году публикация такого рейтинга вызвала массу разговоров, оправданий и эмоций.

Первое место в рейтинге занимает ветеран Сергей Мозякин — 180 миллионов рублей. За ним следуют Найджел Доус и Данис Зарипов.

Игроков омского «Авангарда» нет в числе 15 самых высокооплачиваемых игроков лиги. Самые дорогостоящие игроки «ястребов» — защитники Алексей Емелин, Коди Франсон и нападающий Свен Андригетто.