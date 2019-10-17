Раскрыты зарплаты лидеров «Автомобилиста»
Сразу два представителя екатеринбургского «Автомобилиста» попали в десятку самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.
Сразу два представителя екатеринбургского «Автомобилиста» попали в десятку самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.
Рейтинг зарплат опубликовало издание «Спорт-Экспресс». Если верить представленным данным, то капитан «Автомобилиста» Найджел Доус зарабатывает 150 миллионов рублей в год. Это второе место в списке. На десятой строчке расположился Павел Дацюк — он получает 100 миллионов рублей в год, передает «Уралинформбюро».
Якуб Коварж зарабатывает 90 миллионов рублей в год (18-е место), Дэн Секстон — 80 миллионов (29-е место), Анатолий Голышев — 70 миллионов (41-е место).
Первое место в рейтинге занял Сергей Мозякин из «Металлурга». Он получает 180 миллионов рублей в год.
Стоит отметить, что указанные цифры — это лишь базовая гарантированная зарплата. В реальности спортсмены могут получать значительно больше с учетом различных бонусов, которые зависят от достигнутых результатов.
Ранее «Автомобилист» возглавил рейтинг роста гонораров среди команд КХЛ. В сезоне 2017−2018 на зарплаты игроков было потрачено 1,5 миллиарда рублей. Хотя еще несколько лет назад зарплатная ведомость команды была в разы скромнее.