Раскрыты зарплаты лидеров «Автомобилиста»

Источник: УралИнформБюро

Рейтинг зарплат опубликовало издание «Спорт-Экспресс». Если верить представленным данным, то капитан «Автомобилиста» Найджел Доус зарабатывает 150 миллионов рублей в год. Это второе место в списке. На десятой строчке расположился Павел Дацюк — он получает 100 миллионов рублей в год, передает «Уралинформбюро».

Якуб Коварж зарабатывает 90 миллионов рублей в год (18-е место), Дэн Секстон — 80 миллионов (29-е место), Анатолий Голышев — 70 миллионов (41-е место).

Первое место в рейтинге занял Сергей Мозякин из «Металлурга». Он получает 180 миллионов рублей в год.

Стоит отметить, что указанные цифры — это лишь базовая гарантированная зарплата. В реальности спортсмены могут получать значительно больше с учетом различных бонусов, которые зависят от достигнутых результатов.