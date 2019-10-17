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16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» выиграл третий матч кряду, обыграв с минимальным счетом «Северсталь»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду череповецкую «Северсталь».

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Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную и победную шайбу в матче забросил на 35-й минуте Михал Йордан, а голкипер хозяев Евгений Аликин провел свой второй «сухой матч в сезоне, отразив 31 бросок по своим воротам.

Хоккеисты «Амура» форвард Игорь Величкин и защитник Максим Игнатович провели свои 350-е матчи в КХЛ.

В следующем матче сезона «Амур» примет на своем льду московское «Динамо» 21 октября, а «Северсталь» 19 октября встретится в гостях с владивостокским «Адмиралом».

Амур
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 817.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4542 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Разин
Вратари
Евгений АликинВладислав Подъяпольский
2-й период
24:22Антон Лазарев
32:45Владислав Провольнев
34:50Михал Йордан(Гынек Зогорна)
36:34Максим Игнатович
3-й период
58:17Александр Горшков
58:43Игорь Руденков
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
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  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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