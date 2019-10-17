«Амур» выиграл третий матч кряду, обыграв с минимальным счетом «Северсталь»
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду череповецкую «Северсталь».
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду череповецкую «Северсталь».
Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную и победную шайбу в матче забросил на 35-й минуте Михал Йордан, а голкипер хозяев Евгений Аликин провел свой второй «сухой матч в сезоне, отразив 31 бросок по своим воротам.
Хоккеисты «Амура» форвард Игорь Величкин и защитник Максим Игнатович провели свои 350-е матчи в КХЛ.
В следующем матче сезона «Амур» примет на своем льду московское «Динамо» 21 октября, а «Северсталь» 19 октября встретится в гостях с владивостокским «Адмиралом».
|Александр Гулявцев
|Андрей Разин
|Евгений Аликин
|Владислав Подъяпольский
|24:22
|Антон Лазарев
|32:45
|Владислав Провольнев
|34:50
|Михал Йордан(Гынек Зогорна)
|36:34
|Максим Игнатович
|58:17
|Александр Горшков
|58:43
|Игорь Руденков
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)