«Амур» выиграл третий матч кряду, обыграв с минимальным счетом «Северсталь»

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную и победную шайбу в матче забросил на 35-й минуте Михал Йордан, а голкипер хозяев Евгений Аликин провел свой второй «сухой матч в сезоне, отразив 31 бросок по своим воротам.