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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист московского «Динамо» Петерссон выбыл из-за травмы до конца октября

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Форвард московского «Динамо» Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября, сообщается в микроблоге хоккейного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Петерссон получил травму правого колена в матче КХЛ против московского ЦСКА и пропустит предстоящие выездные матчи против китайского «Куньлуня» (19 октября), хабаровского «Амура» (21 октября) и владивостокского «Адмирала» (23 октября).

«Нападающий “бело-голубых” Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября. Вячеслав Кулемин избежал серьезного повреждения и отправится на ближайший выезд в составе команды», — говорится в сообщении.

Петерссон в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых набрал 14 очков (7 голов и 7 передач).

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