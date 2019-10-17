Хоккеист московского «Динамо» Петерссон выбыл из-за травмы до конца октября

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Петерссон получил травму правого колена в матче КХЛ против московского ЦСКА и пропустит предстоящие выездные матчи против китайского «Куньлуня» (19 октября), хабаровского «Амура» (21 октября) и владивостокского «Адмирала» (23 октября).

«Нападающий “бело-голубых” Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября. Вячеслав Кулемин избежал серьезного повреждения и отправится на ближайший выезд в составе команды», — говорится в сообщении.