Почему зарплаты хоккеистов не должны вызывать возмущение. В футболе тратят гораздо больше
Сравниваем доходы российских хоккеистов и футболистов.
Сравниваем доходы российских хоккеистов и футболистов.
Назовите меня прожженным циником (что иногда справедливо) или наследником миллиардного состояния (что, к сожалению, полная чушь), но список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ должен восприниматься абсолютно спокойно. Несколько случаев, граничащих с безумием, пожалуй, есть. С этим не поспоришь. Но их не так уж много.
Объяснить с точки зрения логики порой совершено дикие цифры
Отдельную звездочку с припиской «безумие» стоит поставить напротив зарплат «Магнитки». Геннадий Величкин, который привел в клуб в минувшее межсезонье толпу дорогих новичков, напоминал богатого средневекового герцога, набравшего за сундуки золота наемников в военный поход. Теперь он уже бывший
Остальные менеджеры понемногу начинают считать деньги и думать на шаг вперед. Далеко не всегда их траты кажутся оправданными. Соратников по транжирству, пусть и не в таких масштабах, как у Величкина, хватает. Однако, сравнивая со всенародно любимым футболом, мы видим, что сумма трансфера одного бразильца Малкома, пока в силу объективных причин не оказавшего помощи «Зениту», находится примерно на одном уровне с платежной ведомостью СКА. На деньги, потраченные «Спартаком» только за ушедшее лето, его хоккейный собрат мог бы собрать команду для реальной борьбы за Кубок Гагарина на ближайшие
В КХЛ со следующего сезона любителей сорить деньгами по макушке сильно хлопнет жесткий потолок зарплат. Наши хоккеисты вынужденно станут еще ближе к народу, что с учетом постепенно ухудшающейся экономической ситуации в стране и мире — объективный процесс. На хлеб с икрой им все равно хватит. «Золотые годы», когда рубль был крепок, как нынешняя оборона ЦСКА, и клубы не стеснялись швыряться миллионами, вряд ли вернутся.
Огромные траты хоккеистов НХЛ. Как миллионные зарплаты уходят в никуда // Загитова заработала 134 тысячи долларов за сезон. Это зарплата Чорлуки и Луиза Адриану за 2 недели.
Понятно, что и сейчас, и пять лет назад десятка зеленых «лямов» за сезон для Ильи Ковальчука выглядела заоблачно. Тогда сумасшедшие деньги получали не только суперзвезды уровня Радулова и Кузнецова, а крепкие профи типа Тихонова, Терещенко и Федотенко — каждый из которых зарабатывал в районе трех миллионов долларов в год. Сейчас для крепкого середняка получать даже миллион уже за счастье. В ближайшее время именно игрокам такого плана придется похуже. Экономить будут на «носильщиках рояля».
Возможно, КХЛ