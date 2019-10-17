Почему зарплаты хоккеистов не должны вызывать возмущение. В футболе тратят гораздо больше

Источник: Спорт-Экспресс

Назовите меня прожженным циником (что иногда справедливо) или наследником миллиардного состояния (что, к сожалению, полная чушь), но список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ должен восприниматься абсолютно спокойно. Несколько случаев, граничащих с безумием, пожалуй, есть. С этим не поспоришь. Но их не так уж много.

Объяснить с точки зрения логики порой совершено дикие цифры все-таки можно. Кому-то платят за прежние заслуги, как Павлу Дацюку, Сергею Мозякину и Данису Зарипову. Наверное, больше, чем они показывают на льду на сегодняшний день. Такая тенденция встречается в любых лигах мира: именитых ветеранов, имеющих фантастическое послужное резюме, ценят везде. Другие игроки, которые со своими текущими окладами выглядят переплаченными, свой потенциал раскрыть не сумели, хотя на момент подписания контрактов их будущее представлялось в ярком цвете. Это касается, например, Максима Шалунова и Эмиля Гарипова.

Отдельную звездочку с припиской «безумие» стоит поставить напротив зарплат «Магнитки». Геннадий Величкин, который привел в клуб в минувшее межсезонье толпу дорогих новичков, напоминал богатого средневекового герцога, набравшего за сундуки золота наемников в военный поход. Теперь он уже бывший вице-президент клуба, поплатившийся за свое расточительство после серии чувствительных поражений.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/37a2bd2a-40e1-43dd-aaef-c024164d36f6" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1366620" target="_blank">«День с Алексеем Шевченко»: Кому переплачивают в КХЛ</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные менеджеры понемногу начинают считать деньги и думать на шаг вперед. Далеко не всегда их траты кажутся оправданными. Соратников по транжирству, пусть и не в таких масштабах, как у Величкина, хватает. Однако, сравнивая со всенародно любимым футболом, мы видим, что сумма трансфера одного бразильца Малкома, пока в силу объективных причин не оказавшего помощи «Зениту», находится примерно на одном уровне с платежной ведомостью СКА. На деньги, потраченные «Спартаком» только за ушедшее лето, его хоккейный собрат мог бы собрать команду для реальной борьбы за Кубок Гагарина на ближайшие два-три года. Зарплата автора золотого гола Олимпиады, будущей звезды НХЛ и нынешнего суперснайпера ЦСКА Кирилла Капризова на уровне рядового футболиста типа Аяза Гулиева, которому об основе сборной России остается мечтать в розовых снах.

Понятно, что в футболе другой рынок — с более серьезной конкуренцией и масштабным финансовым оборотом. Но разница в цифрах уж слишком велика.

В КХЛ со следующего сезона любителей сорить деньгами по макушке сильно хлопнет жесткий потолок зарплат. Наши хоккеисты вынужденно станут еще ближе к народу, что с учетом постепенно ухудшающейся экономической ситуации в стране и мире — объективный процесс. На хлеб с икрой им все равно хватит. «Золотые годы», когда рубль был крепок, как нынешняя оборона ЦСКА, и клубы не стеснялись швыряться миллионами, вряд ли вернутся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/342SZd1LjKo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Огромные траты хоккеистов НХЛ. Как миллионные зарплаты уходят в никуда // Загитова заработала 134 тысячи долларов за сезон. Это зарплата Чорлуки и Луиза Адриану за 2 недели.

Понятно, что и сейчас, и пять лет назад десятка зеленых «лямов» за сезон для Ильи Ковальчука выглядела заоблачно. Тогда сумасшедшие деньги получали не только суперзвезды уровня Радулова и Кузнецова, а крепкие профи типа Тихонова, Терещенко и Федотенко — каждый из которых зарабатывал в районе трех миллионов долларов в год. Сейчас для крепкого середняка получать даже миллион уже за счастье. В ближайшее время именно игрокам такого плана придется похуже. Экономить будут на «носильщиках рояля».

Те, кто способен делать разницу на льду и в итоговом протоколе, могут не волноваться. Без Владимира Ткачева уже нельзя представить нынешний СКА, без Шипачева — московское «Динамо», без Найджела Доуса — «Автомобилист». Этот сценарий сложно назвать несправедливым.