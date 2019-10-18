«Ак Барс» прервал серию «Йокерита» из шести побед в КХЛ

В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (19-я и 38-я минуты), по одной шайбе на свой счет записали Джастин Азеведо (4) и Михаил Фисенко (62). У проигравших дубль на счету Брайана О'Нилла (23, 41), одну шайбу забросил Петер Регин. Нападающий «Йокерита» Петри Контиола провел 500-й матч в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Помимо хельсинской команды, в лиге он выступал за магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», и ярославский «Локомотив».
Команды провели 12-й очный матч в КХЛ, «Ак Барс» одержал восьмую победу, «Йокерит» был сильнее в противостоянии четыре раза. Казанский клуб обыгрывает команду из Финляндии в третий раз подряд, в последний раз «Йокерит» побеждал «Ак Барс» 16 октября 2018 года, тот матч проходил в Хельсинки и завершился со счетом 3:2. «Йокерит» прервал серию из шести побед подряд, в предыдущий раз клуб проигрывал 25 сентября в домашнем матче против ЦСКА (1:5). «Ак Барс» в последних пяти матчах смог выиграть четырежды.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав в 17 матчах 28 очков, «Йокерит» идет шестым на Западе, в активе клуба 20 очков после 16 игр. В следующем матче «Йокерит» примет на своем льду нижегородское «Торпедо» 19 октября, «Ак Барс» в тот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях потерпел второе подряд поражение, уступив нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). «Нефтехимик» впервые почти за 8 лет смог победить СКА на своей площадке, в предыдущий раз нижнекамский клуб обыгрывал петербуржцев на своем льду 26 ноября 2011 года, после этого клуб потерпел восемь поражений. Форвард СКА Александр Барабанов провел свой 300-й матч в КХЛ.
Также в четверг нижегородское «Торпедо» на выезде разгромило минское «Динамо» (6:0), а подмосковный «Витязь» дома обыграл «Трактор» (3:1).