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17 октября, источник: ТАСС

«Ак Барс» прервал серию «Йокерита» из шести побед в КХЛ

КАЗАНЬ, 17 октября. Казанский «Ак Барс» в овертайме переиграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (19-я и 38-я минуты), по одной шайбе на свой счет записали Джастин Азеведо (4) и Михаил Фисенко (62). У проигравших дубль на счету Брайана О'Нилла (23, 41), одну шайбу забросил Петер Регин. Нападающий «Йокерита» Петри Контиола провел 500-й матч в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Помимо хельсинской команды, в лиге он выступал за магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», и ярославский «Локомотив».

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Команды провели 12-й очный матч в КХЛ, «Ак Барс» одержал восьмую победу, «Йокерит» был сильнее в противостоянии четыре раза. Казанский клуб обыгрывает команду из Финляндии в третий раз подряд, в последний раз «Йокерит» побеждал «Ак Барс» 16 октября 2018 года, тот матч проходил в Хельсинки и завершился со счетом 3:2. «Йокерит» прервал серию из шести побед подряд, в предыдущий раз клуб проигрывал 25 сентября в домашнем матче против ЦСКА (1:5). «Ак Барс» в последних пяти матчах смог выиграть четырежды.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 8, 17.10.2019, 19:00

Нефтехимик2СКА1

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав в 17 матчах 28 очков, «Йокерит» идет шестым на Западе, в активе клуба 20 очков после 16 игр. В следующем матче «Йокерит» примет на своем льду нижегородское «Торпедо» 19 октября, «Ак Барс» в тот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях потерпел второе подряд поражение, уступив нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). «Нефтехимик» впервые почти за 8 лет смог победить СКА на своей площадке, в предыдущий раз нижнекамский клуб обыгрывал петербуржцев на своем льду 26 ноября 2011 года, после этого клуб потерпел восемь поражений. Форвард СКА Александр Барабанов провел свой 300-й матч в КХЛ.

Также в четверг нижегородское «Торпедо» на выезде разгромило минское «Динамо» (6:0), а подмосковный «Витязь» дома обыграл «Трактор» (3:1).

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Ак Барс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 817.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 6361 зритель
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновЛаури Марьямяки
Вратари
Тимур БиляловЯнис Калниньш(Антти Ниеми)
1-й период
04:13Джастин Азеведо(Андрей Педан, Патрис Кормье)
06:11Матиас Мюттюнен
18:16Кирилл Петров(Альберт Яруллин, Патрис Кормье)
2-й период
21:44Антти Ниеми
22:47Брайан О`Нилл
27:37Петер Регин(Йессе Йоэнсуу, Микко II Лехтонен)
29:28Вячеслав Основин
32:19Андрей Педан
32:36Петер Регин
37:50Кирилл Петров(Дмитрий Юдин, Патрис Кормье)
3-й период
40:32Брайан О`Нилл(Хенри Иконен, Алекс Грант)
Овертайм
61:11Михаил Фисенко(Кирилл Петров, Андрей Педан)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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Ак Барс
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СКА
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