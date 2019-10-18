Минское «Динамо» потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив «Торпедо» в домашнем матче

Счет в матче открыл форвард «Торпедо» Станислав Бочаров, через пару минут его поддержал товарищ по команде Джордан Шредер — 2:0. В конце первого периода шайбу в ворота хозяев забросил нападающий Дамир Жафяров — 0:3.

Нижегородцы продолжили теснить своих оппонентов после перерыва. Во второй двадцатиминутке отличился Сергей Гончарук.

Минчане пытались отыграться в третьем периоде, но две шайбы, которые гости отправили в ворота «Динамо», не оставили «зубрам» никаких шансов — 0:6.

Для минского «Динамо» это пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.