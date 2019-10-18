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17 октября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив «Торпедо» в домашнем матче

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» разгромно уступили нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Поединок прошел в «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Счет в матче открыл форвард «Торпедо» Станислав Бочаров, через пару минут его поддержал товарищ по команде Джордан Шредер — 2:0. В конце первого периода шайбу в ворота хозяев забросил нападающий Дамир Жафяров — 0:3.

Нижегородцы продолжили теснить своих оппонентов после перерыва. Во второй двадцатиминутке отличился Сергей Гончарук.

Минчане пытались отыграться в третьем периоде, но две шайбы, которые гости отправили в ворота «Динамо», не оставили «зубрам» никаких шансов — 0:6.

Для минского «Динамо» это пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 22 октября в «Минск-Арене» против казахстанского «Барыса».

Динамо Мн
0:6
0:3, 0:1, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 817.10.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 11461 зритель
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтДэвид Немировски
Вратари
Юнас ЭнротАндрей Тихомиров
1-й период
04:54Антон Волченков
06:48Андрей Павленко
10:56Станислав Бочаров(Антон Шенфельд)
12:07Джордан Шредер(Артем Аляев, Дамир Жафяров)
18:03Олег Евенко
19:27Дамир Жафяров(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
2-й период
23:39Сергей Гончарук(Пол Щехура)
36:05Марк-Андре Граньяни
3-й период
42:27Дмитрий Знахаренко
50:01Пол Щехура(Георгий Мишарин, Сергей Гончарук)
56:36Кирилл Ураков(Даниил Ильин, Сергей Гончарук)
58:58Андрей Костицын
Статистика
10Штрафное время2
1Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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