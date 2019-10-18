Названы зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ

В число клубов-миллиардеров также входит московское «Динамо». Бело-голубые потратят ровно один миллиард рублей. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в сравнении с предыдущим сезоном уменьшились платёжные ведомости всех клубов, кроме «Йокерита», который стал платить больше примерно на 20 млн руб. ЦСКА потратит на зарплаты приблизительно на 420 млн руб. меньше, СКА — на 300 млн, «Витязь» — на 230 млн, «Спартак» — на 215 млн, «Локомотив» и «Сочи» — на 200 млн, «Торпедо» — 140 млн, московское и минское «Динамо» на 110 и 95 млн соответственно, «Северсталь» — на 90 млн руб., а платёжка рижан уменьшилась на 5−7 млн руб.