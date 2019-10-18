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20:12 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Роб Клинкхаммер (1-я минута), Валентин Пьянов (5) и Кирилл Семенов (48), у проигравших отличился Анатолий Голышев (19).

«Авангард» одержал четвертую победу подряд в матчах КХЛ, «Автомобилист» потерпел четвертое поражение кряду. Команды провели 22-й очный матч, «Авангард» одержал 13-ю победу, на счету «Автомобилиста» девять побед.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает вторую строчку, набрав после 18 матчей 27 очков, «Автомобилист» идет на седьмом месте, в активе команды 22 балла в 19 играх. В следующем матче омский клуб в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 20 октября, команда из Екатеринбурга днем позднее примет на своем льду казанский «Ак Барс».

Автомобилист
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 818.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновБоб Хартли
Вратари
Якуб КоваржИгорь Бобков
1-й период
00:47Роб Клинкхаммер(Семен Кошелев, Тэйлор Бек)
04:08Валентин Пьянов(Свен Андригетто, Кирилл Семенов)
04:31Максим Березин
09:04Дэн Секстон
17:51Никита Пивцакин
17:51Никита Пивцакин
17:51Никита Пивцакин
18:15Анатолий Голышев(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
19:55Якуб Коварж
2-й период
21:25Никита Трямкин
3-й период
47:34Кирилл Семенов(Свен Андригетто)
56:54Командный штраф
Статистика
8Штрафное время29
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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