«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

В составе победителей шайбы забросили Роб Клинкхаммер (1-я минута), Валентин Пьянов (5) и Кирилл Семенов (48), у проигравших отличился Анатолий Голышев (19).
«Авангард» одержал четвертую победу подряд в матчах КХЛ, «Автомобилист» потерпел четвертое поражение кряду. Команды провели 22-й очный матч, «Авангард» одержал 13-ю победу, на счету «Автомобилиста» девять побед.
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает вторую строчку, набрав после 18 матчей 27 очков, «Автомобилист» идет на седьмом месте, в активе команды 22 балла в 19 играх. В следующем матче омский клуб в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 20 октября, команда из Екатеринбурга днем позднее примет на своем льду казанский «Ак Барс».