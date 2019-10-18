«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает вторую строчку, набрав после 18 матчей 27 очков, «Автомобилист» идет на седьмом месте, в активе команды 22 балла в 19 играх. В следующем матче омский клуб в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 20 октября, команда из Екатеринбурга днем позднее примет на своем льду казанский «Ак Барс».