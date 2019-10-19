Экс-игрок «Барыса» из Канады женился на казахстанке

О паре, познакомившейся во время выступления хоккеиста за столичный клуб, стало известно два года назад — тогда Тривино через социальные сети обратился с просьбой о помощи его возлюбленной, которая вела борьбу с раком. Тогда «Барыс» устраивал благотворительную акцию. Примерно в то же время клуб расторг контракт с канадским хоккеистом.

«Кто бы мог подумать, что это произойдет. Я из Казахстана, Кори из Канады, и мы поженились в Германии. Мы планировали просто подписать бумаги, но вчера наша хоккейная семья преподнесла нам сюрприз. Они сделали настоящую свадьбу по всем традициям. Большое спасибо всем за вчерашний день, мы любим вас и очень благодарны за все, что вы для нас сделали», — написала Татьяна.