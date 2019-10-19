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18 октября, источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Барыса» из Канады женился на казахстанке

Экс-нападающий «Барыса» Кори Тривино из Канады сочетался браком с казахстанкой Татьяной Васильченко, сообщают Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/tatyanavassilchenko

О паре, познакомившейся во время выступления хоккеиста за столичный клуб, стало известно два года назад — тогда Тривино через социальные сети обратился с просьбой о помощи его возлюбленной, которая вела борьбу с раком. Тогда «Барыс» устраивал благотворительную акцию. Примерно в то же время клуб расторг контракт с канадским хоккеистом.

Сегодня, судя по подписи в Instagram, девушка поборола недуг. На своей странице она и поделилась подробностями свадьбы.

«Кто бы мог подумать, что это произойдет. Я из Казахстана, Кори из Канады, и мы поженились в Германии. Мы планировали просто подписать бумаги, но вчера наша хоккейная семья преподнесла нам сюрприз. Они сделали настоящую свадьбу по всем традициям. Большое спасибо всем за вчерашний день, мы любим вас и очень благодарны за все, что вы для нас сделали», — написала Татьяна.

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