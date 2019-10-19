«Куньлунь» расторг контракт с Майоне
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» расторг контракт с защитником Мэтью Майоне, который был участником Матча звезд КХЛ-2019, сообщает официальный аккаунт лиги в Twitter.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» расторг контракт с защитником Мэтью Майоне, который был участником Матча звезд КХЛ-2019, сообщает официальный аккаунт лиги в Twitter.
Майоне подписал контракт с «Куньлунем» в августе. В составе китайской команды 28-летний канадец провел 16 игр, отметившись тремя результативными передачами.
Прошлый сезон Майоне провел в рижском «Динамо», отыграв 58 матчей и набрав 46 очков (11 шайб + 35 передач). На Матче звезд канадец запомнился болельщикам среди прочего исполнением песен под гитару, в том числе своего сочинения.