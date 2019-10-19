«Куньлунь» расторг контракт с Майоне

Майоне подписал контракт с «Куньлунем» в августе. В составе китайской команды 28-летний канадец провел 16 игр, отметившись тремя результативными передачами.

Прошлый сезон Майоне провел в рижском «Динамо», отыграв 58 матчей и набрав 46 очков (11 шайб + 35 передач). На Матче звезд канадец запомнился болельщикам среди прочего исполнением песен под гитару, в том числе своего сочинения.