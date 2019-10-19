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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коннов помог «Адмиралу» обыграть «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» переиграл на своем льду череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке в субботу, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев льда. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Александр Коннов, впервые отличившийся в этом сезоне, также у хозяев дубль оформил Денис Вихарев (3 и 43), а еще по голу забили Мартин Бакош (37) и Маркус Юнг (60). У гостей отличились Юрий Трубачев (8), Илья Хохлов (27) и Адам Лишка (29).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Северсталь» 24 октября примет в Череповце нижнекамский «Нефтехимик», а «Адмирал» днем ранее сыграет на своем льду с московским «Динамо».

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Адмирал
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 819.10.2019, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3943 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловАндрей Разин
Вратари
Юсси ОлкинуораВладислав Подъяпольский
1-й период
01:46Владислав Кодола
02:40Денис Вихарев(Маркус Юнг, Мартин Бакош)
07:19Юрий Трубачев(Макар Хабаров, Игорь Гераськин)
10:09Никита Макеев
17:24Александр Мерескин
2-й период
21:29Владимир Бутузов
26:45Илья Хохлов(Евгений Лапенков, Герман Грачев)
28:54Адам Лишка(Богдан Якимов, Сергей Монахов)
29:19Егор Морозов
30:32Шон Лалонд
36:07Евгений Лапенков
36:39Мартин Бакош(Маркус Юнг, Денис Вихарев)
38:12Адам Альмквист
3-й период
42:54Денис Вихарев
44:23Шон Лалонд
54:06Александр Коннов(Александр Стрельцов, Василий Стрельцов)
59:01Евгений Бодров
59:15Маркус Юнг(Денис Вихарев, Мартин Бакош)
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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