Коннов помог «Адмиралу» обыграть «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» переиграл на своем льду череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» переиграл на своем льду череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во Владивостоке в субботу, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев льда. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Александр Коннов, впервые отличившийся в этом сезоне, также у хозяев дубль оформил Денис Вихарев (3 и 43), а еще по голу забили Мартин Бакош (37) и Маркус Юнг (60). У гостей отличились Юрий Трубачев (8), Илья Хохлов (27) и Адам Лишка (29).
В следующем матче «Северсталь» 24 октября примет в Череповце нижнекамский «Нефтехимик», а «Адмирал» днем ранее сыграет на своем льду с московским «Динамо».
|Сергей Светлов
|Андрей Разин
|Юсси Олкинуора
|Владислав Подъяпольский
|01:46
|Владислав Кодола
|02:40
|Денис Вихарев(Маркус Юнг, Мартин Бакош)
|07:19
|Юрий Трубачев(Макар Хабаров, Игорь Гераськин)
|10:09
|Никита Макеев
|17:24
|Александр Мерескин
|21:29
|Владимир Бутузов
|26:45
|Илья Хохлов(Евгений Лапенков, Герман Грачев)
|28:54
|Адам Лишка(Богдан Якимов, Сергей Монахов)
|29:19
|Егор Морозов
|30:32
|Шон Лалонд
|36:07
|Евгений Лапенков
|36:39
|Мартин Бакош(Маркус Юнг, Денис Вихарев)
|38:12
|Адам Альмквист
|42:54
|Денис Вихарев
|44:23
|Шон Лалонд
|54:06
|Александр Коннов(Александр Стрельцов, Василий Стрельцов)
|59:01
|Евгений Бодров
|59:15
|Маркус Юнг(Денис Вихарев, Мартин Бакош)
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)