Коннов помог «Адмиралу» обыграть «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке в субботу, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев льда. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Александр Коннов, впервые отличившийся в этом сезоне, также у хозяев дубль оформил Денис Вихарев (3 и 43), а еще по голу забили Мартин Бакош (37) и Маркус Юнг (60). У гостей отличились Юрий Трубачев (8), Илья Хохлов (27) и Адам Лишка (29).