Названы зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ

Сообщается, что клубы Востока потратят на зарплаты на 1,085 млрд рублей больше, чем команды Запада. В сравнении с прошлым сезоном уменьшились зарплатные бюджеты всех клубов, кроме «Адмирала», который увеличил его на 50 млн рублей. «Ак Барс» сократил траты на зарплаты примерно на 550 млн, «Автомобилист» и «Трактор» — на 300 млн, «Салават Юлаев» — на 280 млн, «Металлург» — на 250 млн, «Авангард» — на 200 млн, «Амур» — на 150 млн, «Сибирь» — на 120 млн, «Нефтехимик» — на 60 млн, «Барыс» — на 30 млн. Платёжная ведомость «Куньлуня» стала меньше на незначительную сумму — около 10 млн.