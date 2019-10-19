38-летний ветеран КХЛ подрался со шведским легионером. Бой Зарипов — Умарк: видео
Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» случились сразу две драки.
Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» случились сразу две драки.
Нападающий «барсов» Дмитрий Воронков схлестнулся с уфимским форвардом Максимом Майоровым и победил того по очкам. И тут же нападающий казанской команды Данис Зарипов толкнул в спину шведского форварда соперника Линуса Умарка и вызвал его на бой. 38-летний ветеран КХЛ провел серию ударов в голову и корпус, вынудив 32-летнего Умарка уйти в глухую оборону. В
За драки игроки отправились на скамейку штрафников. Такая встряска оказалась на руку «Ак Барса». Уже спустя две минуты казанцы забросили шайбу и сравняли счет — 1:1.