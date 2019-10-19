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16:31 (мск), источник: Sport24

38-летний ветеран КХЛ подрался со шведским легионером. Бой Зарипов — Умарк: видео

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» случились сразу две драки.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «барсов» Дмитрий Воронков схлестнулся с уфимским форвардом Максимом Майоровым и победил того по очкам. И тут же нападающий казанской команды Данис Зарипов толкнул в спину шведского форварда соперника Линуса Умарка и вызвал его на бой. 38-летний ветеран КХЛ провел серию ударов в голову и корпус, вынудив 32-летнего Умарка уйти в глухую оборону. В какой-то момент оба хоккеиста скинули краги и приготовились продолжить бой, но в дело вмешались судьи.

За драки игроки отправились на скамейку штрафников. Такая встряска оказалась на руку «Ак Барса». Уже спустя две минуты казанцы забросили шайбу и сравняли счет — 1:1.

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