«Зеленое дерби» — лучшее, что есть в КХЛ. Огненный хоккей, драка капитанов, победа Уфы
Лучший матч сезона состоялся в Уфе.
Лучший матч сезона состоялся в Уфе.
В НХЛ существует понятие Hockey Night in Canada. Это бренд телевизионной компании, под которым подаются самые горячие хоккейные битвы. Самая старая и классическая — это «Торонто» — «Монреаль». Интерес к таким встречам космический, уровень накала на льду — запредельный. Кажется, в России скоро должно появиться нечто подобное. За день до «Зеленого дерби» команды представили альтернативную форму, на которые нанесены цитаты Габдуллы Тукая (татарский поэт) и Салавата Юлаева (башкирский поэт). Ролики, фотографии, розыгрыш билетов от хоккеистов, уфимцы даже специальный кубок из
На матче была потрясающая атмосфера, и сама игра не подвела. С первых минут зрители увидели много хитов, плотный хоккей на высоких скоростях, где никто не хотел уступать ни на одном отрезке. Жалко, что в составе «Ак Барса» не оказалось главного любителя «Зеленых дерби» Артема Лукоянова, который остался в Казани
Драки добавили дерби огня. Воронков уронил Солодухина, у которого слетел шлем. Мстить за партнера поехал Майоров, устроив бой с 19-летним форвардом «Ак Барса». Во время драки оба устояли на ногах, но по очкам победу можно было отдать Воронкову. Не успели судьи их разнять, как льду случился еще один конфликт. Зарипову не понравилось, как Умарк стал
В итоге в штрафных боксах соперников был аншлаг. Но, кажется, никого это особо не расстраивало. Стадион бурлил от эмоций. Соперники еще обменялись голами: шайбы забросили Яруллин и Лисовец. Для нейтральных болельщиков итог матча в сущности мало имел значения, но, уверена, даже они остались под впечатлением от такого хоккея.
Перед началом сезона я скептически была настроена по поводу шести «Зеленых дерби» в регулярном чемпионате. Были мысли, что матчей между «Салаватом» и «Ак Барсом» будет так много, что хоккеисты устанут друг с другом воевать. Я сильно ошибалась, такая борьба не может надоесть. Если уж капитаны дерутся в первой очной игре сезона, то что же будет дальше… «Зеленое дерби» — это лучшее, что сегодня есть в КХЛ.
|Николай Цулыгин
|Дмитрий Квартальнов
|Юха Метсола
|Адам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
|05:22
|Андрей Педан
|11:54
|Никита Сошников
|15:29
|Эмиль Галимов
|20:53
|Линус Умарк(Петр Хохряков, Теему Хартикайнен)
|26:15
|Максим Майоров
|26:15
|Линус Умарк
|26:15
|Данис Зарипов
|26:15
|Михаил Фисенко
|26:15
|Дмитрий Воронков
|27:20
|Александр Бурмистров
|27:46
|Альберт Яруллин(Владимир Ткачев)
|32:28
|Евгений Лисовец(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
|40:24
|Линус Умарк
|59:53
|Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков)
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)