«Зеленое дерби» — лучшее, что есть в КХЛ. Огненный хоккей, драка капитанов, победа Уфы

В НХЛ существует понятие Hockey Night in Canada. Это бренд телевизионной компании, под которым подаются самые горячие хоккейные битвы. Самая старая и классическая — это «Торонто» — «Монреаль». Интерес к таким встречам космический, уровень накала на льду — запредельный. Кажется, в России скоро должно появиться нечто подобное. За день до «Зеленого дерби» команды представили альтернативную форму, на которые нанесены цитаты Габдуллы Тукая (татарский поэт) и Салавата Юлаева (башкирский поэт). Ролики, фотографии, розыгрыш билетов от хоккеистов, уфимцы даже специальный кубок из чак-чака изготовили — клубы потратили немало времени для подготовки к противостоянию. Но это полностью окупилось. Давно в КХЛ не было так интересно.

На матче была потрясающая атмосфера, и сама игра не подвела. С первых минут зрители увидели много хитов, плотный хоккей на высоких скоростях, где никто не хотел уступать ни на одном отрезке. Жалко, что в составе «Ак Барса» не оказалось главного любителя «Зеленых дерби» Артема Лукоянова, который остался в Казани из-за травмы. Удаления, стычки и провокации были с самого начала. «Салават» в каких-то моментах выглядел даже интереснее лидера Восточной конференции. Умарк и Хартикайнен разыгрывали неплохие комбинации, хотя было заметно, что легионерам не слишком уютно в тройке с Хохряковым. Сошников организовал крутой проход, отдал классный пас на Бурмистрова, но тот моментом не воспользовался. Настоящая жара началась во втором периоде, после того, как счет в матче открыл Умарк.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_add5f46f0e6171262ddc12793071bca0_hd/q635317/551787b625e3e9138449f8681a974d0a/4727170232?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Драки добавили дерби огня. Воронков уронил Солодухина, у которого слетел шлем. Мстить за партнера поехал Майоров, устроив бой с 19-летним форвардом «Ак Барса». Во время драки оба устояли на ногах, но по очкам победу можно было отдать Воронкову. Не успели судьи их разнять, как льду случился еще один конфликт. Зарипову не понравилось, как Умарк стал что-то объяснять судьям, и игроки стали толкаться друг с другом, а потом и драться. Два капитана, которые вообще-то любят играть в хоккей, а не толкаться, стали мериться кулаками. 38-летний ветеран казанцев, проводивший 700-й матч в КХЛ, был очень хорош в бою и чуть не отправил соперника в нокаут. Эта драка стала первой в карьере обеих звезд!

В итоге в штрафных боксах соперников был аншлаг. Но, кажется, никого это особо не расстраивало. Стадион бурлил от эмоций. Соперники еще обменялись голами: шайбы забросили Яруллин и Лисовец. Для нейтральных болельщиков итог матча в сущности мало имел значения, но, уверена, даже они остались под впечатлением от такого хоккея.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f5e0ac6936d286a5c1ce10d7223cad51_hd/q635349/d7c85b5ecc0fa0a72a13c0ceef5ad96b/4727170267?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.