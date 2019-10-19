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17:52 (мск), источник: Sport24

«Зеленое дерби» — лучшее, что есть в КХЛ. Огненный хоккей, драка капитанов, победа Уфы

Лучший матч сезона состоялся в Уфе.

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В НХЛ существует понятие Hockey Night in Canada. Это бренд телевизионной компании, под которым подаются самые горячие хоккейные битвы. Самая старая и классическая — это «Торонто» — «Монреаль». Интерес к таким встречам космический, уровень накала на льду — запредельный. Кажется, в России скоро должно появиться нечто подобное. За день до «Зеленого дерби» команды представили альтернативную форму, на которые нанесены цитаты Габдуллы Тукая (татарский поэт) и Салавата Юлаева (башкирский поэт). Ролики, фотографии, розыгрыш билетов от хоккеистов, уфимцы даже специальный кубок из чак-чака изготовили — клубы потратили немало времени для подготовки к противостоянию. Но это полностью окупилось. Давно в КХЛ не было так интересно.

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На матче была потрясающая атмосфера, и сама игра не подвела. С первых минут зрители увидели много хитов, плотный хоккей на высоких скоростях, где никто не хотел уступать ни на одном отрезке. Жалко, что в составе «Ак Барса» не оказалось главного любителя «Зеленых дерби» Артема Лукоянова, который остался в Казани из-за травмы. Удаления, стычки и провокации были с самого начала. «Салават» в каких-то моментах выглядел даже интереснее лидера Восточной конференции. Умарк и Хартикайнен разыгрывали неплохие комбинации, хотя было заметно, что легионерам не слишком уютно в тройке с Хохряковым. Сошников организовал крутой проход, отдал классный пас на Бурмистрова, но тот моментом не воспользовался. Настоящая жара началась во втором периоде, после того, как счет в матче открыл Умарк.

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Драки добавили дерби огня. Воронков уронил Солодухина, у которого слетел шлем. Мстить за партнера поехал Майоров, устроив бой с 19-летним форвардом «Ак Барса». Во время драки оба устояли на ногах, но по очкам победу можно было отдать Воронкову. Не успели судьи их разнять, как льду случился еще один конфликт. Зарипову не понравилось, как Умарк стал что-то объяснять судьям, и игроки стали толкаться друг с другом, а потом и драться. Два капитана, которые вообще-то любят играть в хоккей, а не толкаться, стали мериться кулаками. 38-летний ветеран казанцев, проводивший 700-й матч в КХЛ, был очень хорош в бою и чуть не отправил соперника в нокаут. Эта драка стала первой в карьере обеих звезд!

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В итоге в штрафных боксах соперников был аншлаг. Но, кажется, никого это особо не расстраивало. Стадион бурлил от эмоций. Соперники еще обменялись голами: шайбы забросили Яруллин и Лисовец. Для нейтральных болельщиков итог матча в сущности мало имел значения, но, уверена, даже они остались под впечатлением от такого хоккея.

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Перед началом сезона я скептически была настроена по поводу шести «Зеленых дерби» в регулярном чемпионате. Были мысли, что матчей между «Салаватом» и «Ак Барсом» будет так много, что хоккеисты устанут друг с другом воевать. Я сильно ошибалась, такая борьба не может надоесть. Если уж капитаны дерутся в первой очной игре сезона, то что же будет дальше… «Зеленое дерби» — это лучшее, что сегодня есть в КХЛ.

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Салават Юлаев
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 819.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДмитрий Квартальнов
Вратари
Юха МетсолаАдам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
1-й период
05:22Андрей Педан
11:54Никита Сошников
15:29Эмиль Галимов
2-й период
20:53Линус Умарк(Петр Хохряков, Теему Хартикайнен)
26:15Максим Майоров
26:15Линус Умарк
26:15Данис Зарипов
26:15Михаил Фисенко
26:15Дмитрий Воронков
27:20Александр Бурмистров
27:46Альберт Яруллин(Владимир Ткачев)
32:28Евгений Лисовец(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
3-й период
40:24Линус Умарк
59:53Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков)
Статистика
13Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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