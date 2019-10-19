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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» в овертайме обыграло «Йокерит» в КХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Торпедо» забросили Антон Шенфельд (3-я минута), Михаил Варнаков (55) и Георгий Мишарин (57). У «Йокерита» отличились Вели-Матти Савинайнен (5-я минута), Брайан О’Нилл (13) и Джон Норман (27). Победу «Торпедо» на четвертой минуте овертайма принес Куинтон Хауден.

Следующий матч «Торпедо» проведет на выезде 21 октября против московского ЦСКА, а «Йокерит» днем позже примет московский «Спартак».

Йокерит
3:4ОТ
2:1, 1:0, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 819.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиДэвид Немировски
Вратари
Антти НиемиАндрей Тихомиров
1-й период
02:21Теему Эронен
02:33Антон Шенфельд(Михаил Варнаков, Дамир Жафяров)
04:46Вели-Матти Савинайнен(Петер Регин, Ахти Оксанен)
12:45Брайан О`Нилл(Сами Леписто)
2-й период
26:15Йон Норман(Сами Леписто)
32:30Алекс Грант
3-й период
53:37Сами Леписто
54:46Михаил Варнаков(Антон Шенфельд, Дамир Жафяров)
56:37Георгий Мишарин(Станислав Бочаров)
Овертайм
63:55Куинтон Хауден(Чарльз Геноуэй)
Статистика
6Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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