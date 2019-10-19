«Торпедо» в овертайме обыграло «Йокерит» в КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Торпедо» забросили Антон Шенфельд (3-я минута), Михаил Варнаков (55) и Георгий Мишарин (57). У «Йокерита» отличились Вели-Матти Савинайнен (5-я минута), Брайан О’Нилл (13) и Джон Норман (27). Победу «Торпедо» на четвертой минуте овертайма принес Куинтон Хауден.