«Торпедо» в овертайме обыграло «Йокерит» в КХЛ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Торпедо» забросили Антон Шенфельд (3-я минута), Михаил Варнаков (55) и Георгий Мишарин (57). У «Йокерита» отличились
Следующий матч «Торпедо» проведет на выезде 21 октября против московского ЦСКА, а «Йокерит» днем позже примет московский «Спартак».
|Лаури Марьямяки
|Дэвид Немировски
|Антти Ниеми
|Андрей Тихомиров
|02:21
|Теему Эронен
|02:33
|Антон Шенфельд(Михаил Варнаков, Дамир Жафяров)
|04:46
|Вели-Матти Савинайнен(Петер Регин, Ахти Оксанен)
|12:45
|Брайан О`Нилл(Сами Леписто)
|26:15
|Йон Норман(Сами Леписто)
|32:30
|Алекс Грант
|53:37
|Сами Леписто
|54:46
|Михаил Варнаков(Антон Шенфельд, Дамир Жафяров)
|56:37
|Георгий Мишарин(Станислав Бочаров)
|63:55
|Куинтон Хауден(Чарльз Геноуэй)
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)