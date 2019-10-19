Никитин: У Капризова повреждение, Шалунов пропустит минимум неделю
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов не доиграл матч КХЛ с челябинским «Трактором»
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов не доиграл матч КХЛ с челябинским «Трактором»
ЦСКА в субботу в Москве со счетом 3:0 обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Капризов перестал появляться на льду
«У Капризова есть повреждение, не готов сказать, насколько серьезно. Просто смысл был рисковать? У нас есть ребята, которые могли его заменить сегодня. Шалунов