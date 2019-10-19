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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Никитин: У Капризова повреждение, Шалунов пропустит минимум неделю

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов не доиграл матч КХЛ с челябинским «Трактором» из-за повреждения, по той же причине нападающий Максим Шалунов пропустит не меньше недели, заявил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в субботу в Москве со счетом 3:0 обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Капризов перестал появляться на льду из-за повреждения с начала второго периода.

«У Капризова есть повреждение, не готов сказать, насколько серьезно. Просто смысл был рисковать? У нас есть ребята, которые могли его заменить сегодня. Шалунов из-за повреждения не меньше недели пропустит», — сказал Никитин журналистам.

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