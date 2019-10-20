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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о возвращении Бойда и травмах двух нападающих

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4ОТ) игроки «Барыса» Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен получили травмы, сообщается на сайте столичного клуба.

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Оба нападающих помещены в список травмированных и пропустят ближайшие матчи команды.

Между тем, из списка травмированных игроков выведен нападающий Дастин Бойд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сегодня, 20 октября, «Барыс» завершит домашнюю серию матчем с подмосковным «Витязем», которая начнется в 17:00.

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