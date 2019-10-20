«Барыс» объявил о возвращении Бойда и травмах двух нападающих
В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4ОТ) игроки «Барыса» Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен получили травмы, сообщается на сайте столичного клуба.
В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4ОТ) игроки «Барыса» Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен получили травмы, сообщается на сайте столичного клуба.
Оба нападающих помещены в список травмированных и пропустят ближайшие матчи команды.
Между тем, из списка травмированных игроков выведен нападающий Дастин Бойд.
Напомним, сегодня, 20 октября, «Барыс» завершит домашнюю серию матчем с подмосковным «Витязем», которая начнется в 17:00.