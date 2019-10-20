Дубль Бойда принес «Барысу» волевую победу и прервал серию поражений в КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал волевую над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» одержал волевую над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, которая состоялась на «Барыс Арене», закончилось со счетом 2:2 (1:1, 1:0, 0:1).
Начало игры осталось за гостями. Уже на 38-й секунде «Витязь» повел в счете после точного броска Александра Семина.
Но «Барысу» понадобилось меньше четырех минут, чтобы отыграться. Шайбу на свой счет записал Антон Сагадеев.
А на 34-й минуте подопечные Андрея Скабелки и вовсе вышли вперед. Отличился Дастин Бойд, вернувшийся на лед после месячной паузы
Но удержать победный счет «Барыс» не сумел. В середине заключительного периода Семин (49-я) оформил дубль и восстановил равновесие, тем самым переведя игру в овертайм.
Благодаря этой победе «Барыс» прервал серию из двух поражений. Команда с 26 очками поднялась на третье место в Восточной конференции. «Витязь» (29) идет третьим на «Западе».
|Андрей Скабелка
|Михаил Кравец
|Эдвард Паскуале
|Илья Ежов
|00:38
|Александр Семин(Александр Евсеенков, Вилле Лаюнен)
|04:28
|Антон Сагадеев(Алексей Маклюков, Даррен Дитц)
|09:35
|Иван Ларичев
|19:33
|Командный штраф
|26:50
|Александр Семин
|31:01
|Аркадий Шестаков
|34:53
|Дастин Бойд(Никита Михайлис, Корбан Найт)
|38:27
|Павел Акользин
|46:25
|Николай Стасенко
|49:36
|Александр Семин(Алексей Макеев)
|55:55
|Алихан Асетов
|61:13
|Егор Петухов
|61:13
|Алексей Макеев
|62:29
|Илья Ежов
|63:09
|Дастин Бойд(Роман Старченко, Даррен Дитц)
|10
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)