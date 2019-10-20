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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Бойда принес «Барысу» волевую победу и прервал серию поражений в КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал волевую над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, которая состоялась на «Барыс Арене», закончилось со счетом 2:2 (1:1, 1:0, 0:1).

Начало игры осталось за гостями. Уже на 38-й секунде «Витязь» повел в счете после точного броска Александра Семина.

Но «Барысу» понадобилось меньше четырех минут, чтобы отыграться. Шайбу на свой счет записал Антон Сагадеев.

Во время загрузки произошла ошибка.

А на 34-й минуте подопечные Андрея Скабелки и вовсе вышли вперед. Отличился Дастин Бойд, вернувшийся на лед после месячной паузы из-за травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но удержать победный счет «Барыс» не сумел. В середине заключительного периода Семин (49-я) оформил дубль и восстановил равновесие, тем самым переведя игру в овертайм.

Благодаря этой победе «Барыс» прервал серию из двух поражений. Команда с 26 очками поднялась на третье место в Восточной конференции. «Витязь» (29) идет третьим на «Западе».

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Барыс
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 820.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМихаил Кравец
Вратари
Эдвард ПаскуалеИлья Ежов
1-й период
00:38Александр Семин(Александр Евсеенков, Вилле Лаюнен)
04:28Антон Сагадеев(Алексей Маклюков, Даррен Дитц)
09:35Иван Ларичев
19:33Командный штраф
2-й период
26:50Александр Семин
31:01Аркадий Шестаков
34:53Дастин Бойд(Никита Михайлис, Корбан Найт)
38:27Павел Акользин
3-й период
46:25Николай Стасенко
49:36Александр Семин(Алексей Макеев)
55:55Алихан Асетов
Овертайм
61:13Егор Петухов
61:13Алексей Макеев
62:29Илья Ежов
63:09Дастин Бойд(Роман Старченко, Даррен Дитц)
Статистика
10Штрафное время18
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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