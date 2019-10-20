Дубль Бойда принес «Барысу» волевую победу и прервал серию поражений в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, которая состоялась на «Барыс Арене», закончилось со счетом 2:2 (1:1, 1:0, 0:1).

Начало игры осталось за гостями. Уже на 38-й секунде «Витязь» повел в счете после точного броска Александра Семина.

Но «Барысу» понадобилось меньше четырех минут, чтобы отыграться. Шайбу на свой счет записал Антон Сагадеев.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f372e50731d9c0b663bac2dbf3d3631b_hd/q635789/5652d9181dc3067f658b8a5e3a6d63d7/4727252197?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А на 34-й минуте подопечные Андрея Скабелки и вовсе вышли вперед. Отличился Дастин Бойд, вернувшийся на лед после месячной паузы из-за травмы.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7d6cf7b033cd9f82b8baed09d8383c34_hd/q635865/9a37da9a2c9a729378b5f53b368ff10a/4727252237?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но удержать победный счет «Барыс» не сумел. В середине заключительного периода Семин (49-я) оформил дубль и восстановил равновесие, тем самым переведя игру в овертайм.