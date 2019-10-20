«Здорово вернуться вот так»: Бойд — о своем дубле и волевой победе «Барыса»
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд, оформивший дубль в ворота «Витязя», отметил после победы, что рад вернуться на лед таком образом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд, оформивший дубль в ворота «Витязя», отметил после победы, что рад вернуться на лед таком образом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Мы смогли в этом матче вернуться в борьбу. Хорошая была игра. Обе команды перед этим отдохнули. У нас были возможности сделать 3:1 в основное время, но не смогли забить.
Была ли это особенная игра для меня? Меня не было долгое время, и здорово вернуться вот так, тем более у нас пара ребят травмирована. Вы никогда не знаете, что может случится на льду. Я провел пару тренировок с остальными игроками, а в КХЛ высокие скорости. Все это непросто", — сказал Бойд.
Напомним, «Барыс» завершил домашнюю серию победой в овертайме со счетом 3:2, прервав таким образом двухматчевую серию поражений.
Бойд вернулся на лед после месячной паузы
|Андрей Скабелка
|Михаил Кравец
|Эдвард Паскуале
|Илья Ежов
|00:38
|Александр Семин(Александр Евсеенков, Вилле Лаюнен)
|04:28
|Антон Сагадеев(Алексей Маклюков, Даррен Дитц)
|09:35
|Иван Ларичев
|19:33
|Командный штраф
|26:50
|Александр Семин
|31:01
|Аркадий Шестаков
|34:53
|Дастин Бойд(Никита Михайлис, Корбан Найт)
|38:27
|Павел Акользин
|46:25
|Николай Стасенко
|49:36
|Александр Семин(Алексей Макеев)
|55:55
|Алихан Асетов
|61:13
|Егор Петухов
|61:13
|Алексей Макеев
|62:29
|Илья Ежов
|63:09
|Дастин Бойд(Роман Старченко, Даррен Дитц)
|10
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)