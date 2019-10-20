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17:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Здорово вернуться вот так»: Бойд — о своем дубле и волевой победе «Барыса»

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд, оформивший дубль в ворота «Витязя», отметил после победы, что рад вернуться на лед таком образом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Мы смогли в этом матче вернуться в борьбу. Хорошая была игра. Обе команды перед этим отдохнули. У нас были возможности сделать 3:1 в основное время, но не смогли забить.

Была ли это особенная игра для меня? Меня не было долгое время, и здорово вернуться вот так, тем более у нас пара ребят травмирована. Вы никогда не знаете, что может случится на льду. Я провел пару тренировок с остальными игроками, а в КХЛ высокие скорости. Все это непросто", — сказал Бойд.

Напомним, «Барыс» завершил домашнюю серию победой в овертайме со счетом 3:2, прервав таким образом двухматчевую серию поражений.

Бойд вернулся на лед после месячной паузы из-за травмы.

Барыс
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 820.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 7980 зрителей
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Вратари
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1-й период
00:38Александр Семин(Александр Евсеенков, Вилле Лаюнен)
04:28Антон Сагадеев(Алексей Маклюков, Даррен Дитц)
09:35Иван Ларичев
19:33Командный штраф
2-й период
26:50Александр Семин
31:01Аркадий Шестаков
34:53Дастин Бойд(Никита Михайлис, Корбан Найт)
38:27Павел Акользин
3-й период
46:25Николай Стасенко
49:36Александр Семин(Алексей Макеев)
55:55Алихан Асетов
Овертайм
61:13Егор Петухов
61:13Алексей Макеев
62:29Илья Ежов
63:09Дастин Бойд(Роман Старченко, Даррен Дитц)
Статистика
10Штрафное время18
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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