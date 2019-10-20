«Здорово вернуться вот так»: Бойд — о своем дубле и волевой победе «Барыса»

«Мы смогли в этом матче вернуться в борьбу. Хорошая была игра. Обе команды перед этим отдохнули. У нас были возможности сделать 3:1 в основное время, но не смогли забить.

Была ли это особенная игра для меня? Меня не было долгое время, и здорово вернуться вот так, тем более у нас пара ребят травмирована. Вы никогда не знаете, что может случится на льду. Я провел пару тренировок с остальными игроками, а в КХЛ высокие скорости. Все это непросто", — сказал Бойд.