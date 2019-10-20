«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

«Авангард» прервал серию из четырех побед, в турнирной таблице Восточной конференции омская команда занимает второе место, набрав в 19 матчах 27 очков, «Металлург» поднялся на девятое место, в активе команды 18 очков в 20 играх.

В другом матче игрового дня «Барыс» (Нур-Султан) в овертайме победил подольский «Витязь» в домашнем матче со счетом 3:2 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 18 матчах 26 очков, «Витязь» с 30 очками в 19 матчах идет третьим на Западе.