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17:43 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

ТАСС, 20 октября. Омский «Авангард» со счетом 0:3 уступил магнитогорскому «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Деннис Расмуссен (3-я минута), Виктор Антипин (12) и Андрей Нестрашил (49).

«Авангард» прервал серию из четырех побед, в турнирной таблице Восточной конференции омская команда занимает второе место, набрав в 19 матчах 27 очков, «Металлург» поднялся на девятое место, в активе команды 18 очков в 20 играх.

В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 октября, «Металлург» днем позднее примет казанский «Ак Барс».

В другом матче игрового дня «Барыс» (Нур-Султан) в овертайме победил подольский «Витязь» в домашнем матче со счетом 3:2 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 18 матчах 26 очков, «Витязь» с 30 очками в 19 матчах идет третьим на Западе.

Металлург Мг
3:0
2:0, 0:0, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 820.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6933 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевБоб Хартли
Вратари
Василий КошечкинИгорь Бобков
1-й период
02:11Роб Клинкхаммер
02:58Деннис Расмуссен(Виктор Антипин)
11:30Виктор Антипин(Брэндон Козун, Деннис Расмуссен)
13:54Игорь Макаров
2-й период
22:47Никита Щербак
26:29Максим Матушкин
3-й период
46:25Роб Клинкхаммер
48:58Андрей Нестрашил(Богдан Потехин)
50:45Командный штраф
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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