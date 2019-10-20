«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
ТАСС, 20 октября. Омский «Авангард» со счетом 0:3 уступил магнитогорскому «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 20 октября. Омский «Авангард» со счетом 0:3 уступил магнитогорскому «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Деннис Расмуссен (3-я минута), Виктор Антипин (12) и Андрей Нестрашил (49).
«Авангард» прервал серию из четырех побед, в турнирной таблице Восточной конференции омская команда занимает второе место, набрав в 19 матчах 27 очков, «Металлург» поднялся на девятое место, в активе команды 18 очков в 20 играх.
В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 октября, «Металлург» днем позднее примет казанский «Ак Барс».
В другом матче игрового дня «Барыс» (Нур-Султан) в овертайме победил подольский «Витязь» в домашнем матче со счетом 3:2 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 18 матчах 26 очков, «Витязь» с 30 очками в 19 матчах идет третьим на Западе.
|Илья Воробьев
|Боб Хартли
|Василий Кошечкин
|Игорь Бобков
|02:11
|Роб Клинкхаммер
|02:58
|Деннис Расмуссен(Виктор Антипин)
|11:30
|Виктор Антипин(Брэндон Козун, Деннис Расмуссен)
|13:54
|Игорь Макаров
|22:47
|Никита Щербак
|26:29
|Максим Матушкин
|46:25
|Роб Клинкхаммер
|48:58
|Андрей Нестрашил(Богдан Потехин)
|50:45
|Командный штраф
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)