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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал первую в сезоне победу «Барыса» в овертайме

Главный тренер столичного «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

— Хорошая игра, играли против сильной команды. Не смогли мы выиграть матчи, которые были перед «Витязем». Поэтому, конечно, не хотелось бы перед своими болельщиками заканчивать эту серию поражением. Скажу, что тоже не все сегодня получалось. Но тем не менее ребята здорово отработали. Выиграли, наконец, в овертайме, спасибо ребятам за эту победу. И спасибо болельщикам, сегодня достаточно много пришло, болели за нас, — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

Итоги матча подвел и его коллега из «Витязя» Михаил Кравец:

— Во-первых, «Барыс» с победой. У нас в этой игре не все получалось. Но ребята молодцы, боролись до конца. Хорошее было начало, тяжелое. Я считаю, играли против сильной команды. Хороший результат, в поездке мы взяли одно очко, поэтому благодарен ребятам, что до конца отборолись. Будем двигаться дальше, у нас еще две игры в поездке.

«Барыс» 22 октября сыграет в Минске с местным «Динамо», «Витязь» в этот же день также в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

Барыс
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 820.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 7980 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМихаил Кравец
Вратари
Эдвард ПаскуалеИлья Ежов
1-й период
00:38Александр Семин(Александр Евсеенков, Вилле Лаюнен)
04:28Антон Сагадеев(Алексей Маклюков, Даррен Дитц)
09:35Иван Ларичев
19:33Командный штраф
2-й период
26:50Александр Семин
31:01Аркадий Шестаков
34:53Дастин Бойд(Никита Михайлис, Корбан Найт)
38:27Павел Акользин
3-й период
46:25Николай Стасенко
49:36Александр Семин(Алексей Макеев)
55:55Алихан Асетов
Овертайм
61:13Егор Петухов
61:13Алексей Макеев
62:29Илья Ежов
63:09Дастин Бойд(Роман Старченко, Даррен Дитц)
Статистика
10Штрафное время18
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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