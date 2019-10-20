Скабелка прокомментировал первую в сезоне победу «Барыса» в овертайме

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

— Хорошая игра, играли против сильной команды. Не смогли мы выиграть матчи, которые были перед «Витязем». Поэтому, конечно, не хотелось бы перед своими болельщиками заканчивать эту серию поражением. Скажу, что тоже не все сегодня получалось. Но тем не менее ребята здорово отработали. Выиграли, наконец, в овертайме, спасибо ребятам за эту победу. И спасибо болельщикам, сегодня достаточно много пришло, болели за нас, — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

Итоги матча подвел и его коллега из «Витязя» Михаил Кравец:

— Во-первых, «Барыс» с победой. У нас в этой игре не все получалось. Но ребята молодцы, боролись до конца. Хорошее было начало, тяжелое. Я считаю, играли против сильной команды. Хороший результат, в поездке мы взяли одно очко, поэтому благодарен ребятам, что до конца отборолись. Будем двигаться дальше, у нас еще две игры в поездке.