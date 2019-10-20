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19:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил СКА и прервал серию из трех поражений в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился капитан команды Анатолий Никонцев (15-я и 22-я минуты), один гол на свой счет записал Мартиньш Карсумс (10), у проигравших отличились Ярослав Дыбленко (17) и Сергей Плотников (59). Защитник столичного клуба Андрей Кутейкин провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Помимо «Спартака», он выступал за уфимский «Салават Юлаев», СКА, омский «Авангард» и московское «Динамо», на его счету 151 очко (53 шайбы + 98 результативных передач). «Спартак» в 15-й раз обыграл СКА в матчах КХЛ, всего в лиге клубы провели 45 очных встреч.

«Спартак» в этом сезоне уже обыгрывал СКА в гостевом матче, который прошел 7 октября (3:2 ОТ). Московский клуб прервал серию из трех поражений. СКА уступил в третий раз подряд, последняя победа петербуржцев была одержана 13 октября в гостевом матче против нижегородского «Торпедо» (4:1).

В других матчах дня «Барыс» на своем льду в овертайме оказался сильнее подмосковного «Витязя» (3:2), магнитогорский «Металлург» дома переиграл омский «Авангард» (3:0), нижнекамский «Нефтехимик» на выезде победил рижское «Динамо» (2:1). «Нефтехимик» победил в Риге впервые за восемь лет (шесть матчей подряд выиграли рижане), в предыдущий раз нижнекамцы победили «Динамо» в Риге 9 декабря 2011 года (5:2).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, имея в активе 24 очка после 21 матча, «Спартак» идет на седьмой строчке, набрав 20 очков в 20 играх. В следующем матче петербургская команда сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 22 октября, «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом».

СКА
2:3
1:2, 0:1, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 820.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12395 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовОлег Знарок
Вратари
Магнус Хелльберг(Магнус Хелльберг)Юлиус Гудачек
1-й период
09:07Мартиньш Карсумс(Максим Цыплаков, Максим Гончаров)
14:26Анатолий Никонцев(Патрик Херсли)
15:49Сергей Плотников
15:49Максим Гончаров
16:56Ярослав Дыбленко(Дмитрий Кагарлицкий)
2-й период
21:16Анатолий Никонцев(Артем Федоров, Дмитрий Вишневский)
33:59Андрей Кутейкин
39:45Командный штраф
3-й период
46:28Дмитрий Кагарлицкий
46:28Андрей Кутейкин
51:046499
52:25Яков Рылов
53:00Анатолий Никонцев
58:52Сергей Плотников(Максим Карпов, Йори Лехтеря)
Статистика
8Штрафное время10
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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