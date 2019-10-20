«Спартак» победил СКА и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился капитан команды Анатолий Никонцев (15-я и 22-я минуты), один гол на свой счет записал Мартиньш Карсумс (10), у проигравших отличились Ярослав Дыбленко (17) и Сергей Плотников (59). Защитник столичного клуба Андрей Кутейкин провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Помимо «Спартака», он выступал за уфимский «Салават Юлаев», СКА, омский «Авангард» и московское «Динамо», на его счету 151 очко (53 шайбы + 98 результативных передач). «Спартак» в 15-й раз обыграл СКА в матчах КХЛ, всего в лиге клубы провели 45 очных встреч.

«Спартак» в этом сезоне уже обыгрывал СКА в гостевом матче, который прошел 7 октября (3:2 ОТ). Московский клуб прервал серию из трех поражений. СКА уступил в третий раз подряд, последняя победа петербуржцев была одержана 13 октября в гостевом матче против нижегородского «Торпедо» (4:1).

В других матчах дня «Барыс» на своем льду в овертайме оказался сильнее подмосковного «Витязя» (3:2), магнитогорский «Металлург» дома переиграл омский «Авангард» (3:0), нижнекамский «Нефтехимик» на выезде победил рижское «Динамо» (2:1). «Нефтехимик» победил в Риге впервые за восемь лет (шесть матчей подряд выиграли рижане), в предыдущий раз нижнекамцы победили «Динамо» в Риге 9 декабря 2011 года (5:2).