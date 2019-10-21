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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

ХК «Динамо-Минск» заключил пробные контракты с тремя игроками

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» заключил пробные контракты с тремя игроками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

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Из минской «Юности» на просмотр приглашен 23-летний форвард Егор Гайнетдинов. За три сезона, проведенных в экстралиге, нападающий сыграл в 87 поединках и набрал 41 очко. В составе «Юности» Егор Гайнетдинов стал чемпионом (2018/2019) и серебряным призером (2017/2018), выиграл Кубок Беларуси (2019/2020).

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Из солигорского «Шахтера» приглашен 27-летний нападающий Евгений Дадонов. В рядах «горняков» форвард выступает три последних сезона. В текущем чемпионате страны он выходил на лед в 18 поединках, забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач. Евгений Дадонов является двукратным чемпионом Беларуси (сезоны-2014/15 и 2016/2017), а также трехкратным бронзовым призером национального первенства (2012/2013, 2017/2018, 2018/2019).

Третий игрок, подписавший с «Динамо» пробное соглашение, — защитник Никита Крыскин. Он провел в гродненском «Немане» последние три сезона. В текущем чемпионате Беларуси Никита Крыскин выходил на лед в 18 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков отметил, что тренерский штаб внимательно следит за национальным чемпионатом, постоянно просматривает потенциальных новичков, которые могли бы помочь «зубрам», а в перспективе и национальной сборной. «На Егора Гайнетдинова тренеры “Динамо” обратили внимание во время недавних матчей “Юности” в хоккейной Лиге чемпионов. Он проявил в них характер, бойцовские качества, которые, несомненно, будут востребованы и в КХЛ. Евгений Дадонов и Никита Крыскин давно на виду в отечественной экстралиге, они выступают в топовых клубах, определяют игру своих команд. Мы готовы дать им шанс попробовать свои силы на новом уровне», — сказал он.

По словам Дмитрия Баскова, селекционный процесс не останавливается ни на минуту, и «зубры» делают все возможное, чтобы улучшить игру команды и достичь необходимого результата.

В случае удачного прохождения просмотра с игроками будут заключены контракты.

Следующий матч минское «Динамо» проведет 22 октября в «Минск-Арене» против казахстанского «Барыса».

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