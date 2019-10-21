КХЛ назвала лучших игроков недели

Источник: РИА "Новости"

29-летний Макмиллан вместе с командой одержал две гостевые победы в трех матчах, набрал 7 очков (1 шайба + 6 голевых передач), что является лучшим результатом недели. Нападающий в каждом матче набирал очки, на его счету три результативные передачи в матче с «Барысом» (4:3 ОТ), а также заброшенная шайба и две передачи во встрече с «Трактором» (4:3). Макмиллан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».

Лучшим голкипером признан вратарь хабаровского «Амура» Евгений Аликин, который одержал две победы в двух матчах. В игре против череповецкой «Северстали» он сохранил свои ворота в неприкосновенности, эта игра стала для него второй «сухой» в сезоне. Голкипер отразил 98,48% бросков, что является лучшим показателем недели.

Лучшим защитником недели признан игрок казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин, который вместе с командой одержал две победы в трех матчах, набрал в них 3 очка (1+2). Яруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».