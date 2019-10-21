«Барыс» объявил состав на матч с лидером «Востока» и еще две выездные игры
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
В ходе поездки подопечные Андрея Скабелки проведут три матча в Минске, Ярославле и Казани.
Список игроков, которые отправляются в составе делегации:
Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия;
Защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Максим Семенов, Егор Шалапов;
Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Кертис Волк, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Расписание матчей выездной серии:
22 октября, вторник, 22:10 по времени
24 октября, четверг, 22:30. «Локомотив» — «Барыс».
26 октября, суббота, 20:30. «Ак Барс» — «Барыс».