Спунер перешел из «Лугано» в минское «Динамо»

Спунер дебютировал в НХЛ в составе «Бостона» в сезоне-2012/13 и выступал за «Брюинз» до сезона-2017/18, по ходу которого он был обменян в «Рейнджерс». Нью-Йорк Спунер покинул по ходу сезона-2018/19, перейдя в «Эдмонтон Ойлерз», а последней командой форварда в НХЛ был «Ванкувер Кэнакс», также в минувшем сезоне. Всего на счету Спунера 329 матчей в НХЛ, в которых он набрал 169 очков (48 шайб + 121 передача).