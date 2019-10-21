Спунер перешел из «Лугано» в минское «Динамо»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший игрок клубов НХЛ «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Спунер перешел из «Лугано» в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте швейцарской команды.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший игрок клубов НХЛ «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Спунер перешел из «Лугано» в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте швейцарской команды.
Как отмечается, в понедельник стороны достигли соглашения о переходе 27-летнего форварда в «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Действующий контракт Спунера с «Лугано» расторгнут.
Спунер дебютировал в НХЛ в составе «Бостона» в сезоне-2012/13 и выступал за «Брюинз» до сезона-2017/18, по ходу которого он был обменян в «Рейнджерс».