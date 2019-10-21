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14:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спунер перешел из «Лугано» в минское «Динамо»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший игрок клубов НХЛ «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Спунер перешел из «Лугано» в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте швейцарской команды.

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Источник: AP 2019

Как отмечается, в понедельник стороны достигли соглашения о переходе 27-летнего форварда в «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Действующий контракт Спунера с «Лугано» расторгнут.

Спунер дебютировал в НХЛ в составе «Бостона» в сезоне-2012/13 и выступал за «Брюинз» до сезона-2017/18, по ходу которого он был обменян в «Рейнджерс». Нью-Йорк Спунер покинул по ходу сезона-2018/19, перейдя в «Эдмонтон Ойлерз», а последней командой форварда в НХЛ был «Ванкувер Кэнакс», также в минувшем сезоне. Всего на счету Спунера 329 матчей в НХЛ, в которых он набрал 169 очков (48 шайб + 121 передача).

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