Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Ак Барс
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сочи
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
15
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22.10
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
12
Все события
Фоторепортажи
20Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» проиграл «Динамо», у Тарасова — первый покер в истории клуба в КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:5.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У хабаровчан прервалась победная серия из трёх матчей.

Счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Даниил Тарасов. Второй период гости провели ещё более мощно, обеспечив себе комфортное преимущество. Помимо Максима Афиногенова ещё дважды забил Тарасов. На старте третьего периода форвард «Амура» Гинек Зогорна размочил счёт. Вскоре Тарасов забросил свою четвёртую шайбу, оформив первый покер «Динамо» в истории клуба в КХЛ. Больше в матче голов забито не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Амур
1:5
0:1, 0:3, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 921.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5214 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевВладимир Крикунов
Вратари
Евгений Аликин(Марек Лангхамер)Александр Еременко
1-й период
06:04Ондржей Витасек
06:04Ондржей Витасек
06:45Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
15:16Ондржей Витасек
17:31Андрей I Алексеев
2-й период
20:43Вадим Шипачев
24:26Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
24:59Александр Горшков
24:59Дмитрий Моисеев
28:20Максим Афиногенов(Александр Петунин, Артем Волков)
39:03Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
3-й период
43:35Артем Волков
44:24Гынек Зогорна(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
46:32Максим Игнатович
47:20Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
52:39Максим Афиногенов
53:29Командный штраф
Статистика
12Штрафное время10
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Зидан лишится должности тренера «Реала» при поражении в ЛЧ
Футбол не готов к Брекситу: под угрозой АПЛ, Бэйл и даже Месси
Щербакова исполнила самый дорогой элемент в истории
Назван состав сборной России на финал Кубка Дэвиса в Мадриде
Что может изменить Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»
Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад (фото)
La Gazzetta dello Sport написала статью о братьях Миранчуках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь