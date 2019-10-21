«Амур» проиграл «Динамо», у Тарасова — первый покер в истории клуба в КХЛ

У хабаровчан прервалась победная серия из трёх матчей.



Счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Даниил Тарасов. Второй период гости провели ещё более мощно, обеспечив себе комфортное преимущество. Помимо Максима Афиногенова ещё дважды забил Тарасов. На старте третьего периода форвард «Амура» Гинек Зогорна размочил счёт. Вскоре Тарасов забросил свою четвёртую шайбу, оформив первый покер «Динамо» в истории клуба в КХЛ. Больше в матче голов забито не было.