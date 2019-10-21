«Амур» проиграл «Динамо», у Тарасова — первый покер в истории клуба в КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 921.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5214 зрителей
|Александр Гулявцев
|Владимир Крикунов
|Евгений Аликин(Марек Лангхамер)
|Александр Еременко
|06:04
|Ондржей Витасек
|06:04
|Ондржей Витасек
|06:45
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
|15:16
|Ондржей Витасек
|17:31
|Андрей I Алексеев
|20:43
|Вадим Шипачев
|24:26
|Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
|24:59
|Александр Горшков
|24:59
|Дмитрий Моисеев
|28:20
|Максим Афиногенов(Александр Петунин, Артем Волков)
|39:03
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
|43:35
|Артем Волков
|44:24
|Гынек Зогорна(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
|46:32
|Максим Игнатович
|47:20
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
|52:39
|Максим Афиногенов
|53:29
|Командный штраф
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)