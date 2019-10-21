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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты московского «Динамо» победили «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло на выезде хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске в понедельник, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Даниил Тарасов оформил покер, забив на 7-й, 25-й, 40-й и 48-я минутах, во всех заброшенных шайбах ему ассистировал Вадим Шипачев. Еще один гол у «Динамо» забил Максим Афиногенов (29), а у хозяев отличился Гинек Зогорна (45).

Тарасов и Шипачев стали первыми хоккеистами «Динамо» с 1984 года, которые сумели отличиться в матче чемпионата страны четырьмя заброшенными шайбами или четырьмя результативными передачами.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Амур» потерпел поражение от «Динамо» в 10-м домашнем матче подряд, в последний раз «тигры» обыгрывали «бело-голубых» на своем льду в январе 2010 года. Форвард хабаровчан Вячеслав Ушенин провел свой 300-й матч в КХЛ.

Следующий матч «Амур» проведет дома с «Сочи» 23 октября. «Динамо» в этот же день в гостях сыграет с «Адмиралом».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 921.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена"
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Вратари
Евгений Аликин(Марек Лангхамер)Александр Еременко
1-й период
06:04Ондржей Витасек
06:45Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
15:16Ондржей Витасек
17:31Андрей I Алексеев
2-й период
20:43Вадим Шипачев
24:26Даниил Тарасов(Михаил Григорьев, Вадим Шипачев)
24:59Александр Горшков
24:59Дмитрий Моисеев
28:20Максим Афиногенов(Александр Петунин, Артем Волков)
39:03Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
3-й период
43:35Артем Волков
44:24Гынек Зогорна(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
46:32Максим Игнатович
47:20Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
52:39Максим Афиногенов
53:29Командный штраф
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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