Хоккеисты московского «Динамо» победили «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло на выезде хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло на выезде хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хабаровске в понедельник, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Даниил Тарасов оформил покер, забив на 7-й, 25-й, 40-й и 48-я минутах, во всех заброшенных шайбах ему ассистировал Вадим Шипачев. Еще один гол у «Динамо» забил Максим Афиногенов (29), а у хозяев отличился Гинек Зогорна (45).
Тарасов и Шипачев стали первыми хоккеистами «Динамо» с 1984 года, которые сумели отличиться в матче чемпионата страны четырьмя заброшенными шайбами или четырьмя результативными передачами.
«Амур» потерпел поражение от «Динамо» в 10-м домашнем матче подряд, в последний раз «тигры» обыгрывали «бело-голубых» на своем льду в январе 2010 года. Форвард хабаровчан Вячеслав Ушенин провел свой 300-й матч в КХЛ.
Следующий матч «Амур» проведет дома с «Сочи» 23 октября. «Динамо» в этот же день в гостях сыграет с «Адмиралом».
|Александр Гулявцев
|Владимир Крикунов
|Евгений Аликин(Марек Лангхамер)
|Александр Еременко
|06:04
|Ондржей Витасек
|06:45
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
|15:16
|Ондржей Витасек
|17:31
|Андрей I Алексеев
|20:43
|Вадим Шипачев
|24:26
|Даниил Тарасов(Михаил Григорьев, Вадим Шипачев)
|24:59
|Александр Горшков
|24:59
|Дмитрий Моисеев
|28:20
|Максим Афиногенов(Александр Петунин, Артем Волков)
|39:03
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
|43:35
|Артем Волков
|44:24
|Гынек Зогорна(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
|46:32
|Максим Игнатович
|47:20
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
|52:39
|Максим Афиногенов
|53:29
|Командный штраф
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)