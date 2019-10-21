Хоккеисты московского «Динамо» победили «Амур» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске в понедельник, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Даниил Тарасов оформил покер, забив на 7-й, 25-й, 40-й и 48-я минутах, во всех заброшенных шайбах ему ассистировал Вадим Шипачев. Еще один гол у «Динамо» забил Максим Афиногенов (29), а у хозяев отличился Гинек Зогорна (45).

Тарасов и Шипачев стали первыми хоккеистами «Динамо» с 1984 года, которые сумели отличиться в матче чемпионата страны четырьмя заброшенными шайбами или четырьмя результативными передачами.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_775553e5afb02a60e6ba11f991759e27_hd/q636397/06cac4f4e87e4d50c1ee223c724ab0c9/4727331624?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Амур» потерпел поражение от «Динамо» в 10-м домашнем матче подряд, в последний раз «тигры» обыгрывали «бело-голубых» на своем льду в январе 2010 года. Форвард хабаровчан Вячеслав Ушенин провел свой 300-й матч в КХЛ.