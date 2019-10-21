«Я тебе в Перми машину сожгу, понял?» Тренер «Амура» против судьи — что это было?

Источник: РИА "Новости"

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Тарасов — 1 (бол., Яшкин, Шипачев), 6:45 — 0:1. Тарасов — 2 (Григорьев, Шипачев), 24:26 — 0:2. Афиногенов — 1 (Петунин, Волков), 28:20 — 0:3. Тарасов — 3 (Яшкин, Шипачев), 39:03 — 0:4. Г. Зогорна — 3 (бол., Йордан, Файзуллин), 44:24 — 1:4. Тарасов — 4 (бол., Яшкин, Шипачев), 47:20 — 1:5.

Вратари: Аликин (Лангхамер, 28:20) — Еременко.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (8+11+4) — 26 (8+10+8).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

21 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

В концовке матча между «Амуром» и московским «Динамо», который должен был запомниться голевым покером Даниила Тарасова и ассистентским покером Вадима Шипачева, случился небольшой скандал.

При счете 1:5 в пользу бело-голубых тренер хозяев Александр Гулявцев не справился с эмоциями.

На 54-й минуте судьи остановили игру, выписав «Амуру» две минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение. После этого Гулявцев начал тираду в адрес арбитров:

— Витя (обращается к главному судье Виктору Гашилову), че, не было тут? (Вероятно, речь о нарушении правил со стороны «Динамо», на которое хотел обратить внимание Гулявцев.) Я тебе в Перми машину сожгу, понял?

Со стороны слова Гулявцева могут восприниматься как серьезная угроза, однако нужно знать подтекст. Тренер «Амура» — воспитанник пермского хоккея, в общей сложности он провел в «Молоте» больше десяти лет своей карьеры.

Виктор Гашилов — арбитр из Перми, которого Гулявцев хорошо знает, что можно понять и по обращению «Витя».

Да, тренер явно переборщил с выражением своих эмоций, но нет сомнений, что он не имел в виду, что собирает воплощать угрозу в реальность — это была перепалка между хорошими знакомыми.

Отметим, что вторым главным судьей был Николай Акузовский, который обслуживал матч серии плей-офф-2019 «Спартак» — СКА и выругался в адрес вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека.

Главный тренер «Амура» прокомментировал для «СЭ» скандальный эпизод из матча.

— Просто захлестнули эмоции — ничего особенного, — отметил Гулявцев, которому позвонил Евгений Белоусов. — С Виктором Гашиловым мы земляки, у нас отличные отношения, так что сказанное мной — это обычная эмоциональная шутка. Думаю, что он не обиделся и все понимает. Мы получили две минуты, инцидент исчерпан. Не нужно придавать этому особого значения, таких эпизодов с обеих сторон за матч бывают десятки.