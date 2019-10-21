«КХЛ была пивной лигой с игроками уровня Матча звезд». Канадский вратарь, игравший за «Донбасс»

Источник: РИА "Новости"

«У меня не было предложений в 2013-м, и тут мне позвонил Руслан Федотенко, позвал в КХЛ. Позвонил, можно сказать, в последнюю минуту. А я до этого не играл в Европе, вообще за океаном не был. Для меня это был культурный шок — другая еда, другие люди. Донецк был отличным городом, но я там играл до того, как начались все ужасные вещи. Люди всегда просят меня сравнить хоккей в КХЛ, НХЛ и АХЛ. Я отвечаю, что сравнивать невозможно. В КХЛ много мастеровитых игроков, которые могут творить чудеса на льду. Там есть высокий уровень навыков, но нет структуры, как в Северной Америке. Для меня КХЛ всегда был пивной лигой с игроками уровня Матча звезд. Игроки в КХЛ старались получить удовольствие от игры. Они могли выйти два в одного, а игрок с шайбой сделать вертушку и отдать пас с неудобной руки на партнера, перед которым были уже пустые ворота. В такие моменты я всегда думал: «А почему бы просто не бросить по воротам?».

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Если вы посмотрите нарезки лучших моментов КХЛ, то увидите множество классных и красивых голов, от которых хочется сказать: «Вау». Но игроки в КХЛ упускают множество возможностей. Он не бросают, даже когда напротив них пустые ворота. Они чувствуют, что должны отдать лишнюю передачу.

Было тяжело жить вдали от родины. У меня родился сын, когда я был за океаном, а повидать семью отпустили только спустя две недели во время перерыва. Там другая жизнь и другой хоккей. Было сложно отказаться от денег, которые мне предлагали в КХЛ. Я провел хороший сезон, а в «Сочи» появилась команда, поскольку там провели Олимпиаду. Мне предложили зарплату в два раза больше, чем на Украине.

Я был во Флориде со своей семьей, но у меня начались головные боли. У меня была высокая температура и лихорадка. Я пробовал все возможные обезболивающие, но ничего не помогло. Врач сказал мне, что я должен восстанавливаться два месяца. Я отправил в офис «Сочи» все медицинские документы. Они не поверили мне. В итоге я поговорил с женой, и мы решили расторгнуть контракт с командой КХЛ, — рассказал Лейтон в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna.