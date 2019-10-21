«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Куньлуню»
ТАСС, 21 октября. «Сочи» со счетом 2:3 уступил пекинскому «Куньлуню» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 21 октября. «Сочи» со счетом 2:3 уступил пекинскому «Куньлуню» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Давид Бондра (18-я минута), Тревор Мерфи (20) и Жильбер Брюле (25), у проигравших отличились Артем Точилин (3) и Степан Старков (50).
«Сочи» потерпел седьмое подряд поражение в КХЛ, последний раз клуб одержал победу в домашней игре против омского «Авангарда» (4:3 ОТ) 4 октября. «Куньлунь» прервал серию из трех поражений подряд.
В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» идет на предпоследнем, 11-м месте, в активе клуба 15 очков после 20 матчей, «Куньлунь» идет 11-м на Востоке, набрав в 20 играх 18 очков. В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром» 23 октября, «Куньлунь» сыграет в гостевой встрече с «Авангардом» 25 октября.
|Курт Фрэйзер
|Леонид Береснев
|Джереми Смит
|Дмитрий Шикин
|02:29
|Артем Томилин
|05:30
|Денис Мосалев
|08:39
|Кирилл Воробьев
|12:49
|Морган Эллис
|17:04
|Давид Бондра
|19:07
|Тревор Мерфи
|24:45
|Жильбер Брюле
|25:43
|Тайлер Вонг
|42:16
|Командный штраф
|49:50
|Степан Старков(Морган Эллис, Мальте Стремвалль)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)