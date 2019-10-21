«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Куньлуню»

В составе победителей шайбы забросили Давид Бондра (18-я минута), Тревор Мерфи (20) и Жильбер Брюле (25), у проигравших отличились Артем Точилин (3) и Степан Старков (50).

«Сочи» потерпел седьмое подряд поражение в КХЛ, последний раз клуб одержал победу в домашней игре против омского «Авангарда» (4:3 ОТ) 4 октября. «Куньлунь» прервал серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» идет на предпоследнем, 11-м месте, в активе клуба 15 очков после 20 матчей, «Куньлунь» идет 11-м на Востоке, набрав в 20 играх 18 очков. В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром» 23 октября, «Куньлунь» сыграет в гостевой встрече с «Авангардом» 25 октября.