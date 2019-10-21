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17:33 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Куньлуню»

ТАСС, 21 октября. «Сочи» со счетом 2:3 уступил пекинскому «Куньлуню» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Давид Бондра (18-я минута), Тревор Мерфи (20) и Жильбер Брюле (25), у проигравших отличились Артем Точилин (3) и Степан Старков (50).

«Сочи» потерпел седьмое подряд поражение в КХЛ, последний раз клуб одержал победу в домашней игре против омского «Авангарда» (4:3 ОТ) 4 октября. «Куньлунь» прервал серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» идет на предпоследнем, 11-м месте, в активе клуба 15 очков после 20 матчей, «Куньлунь» идет 11-м на Востоке, набрав в 20 играх 18 очков. В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром» 23 октября, «Куньлунь» сыграет в гостевой встрече с «Авангардом» 25 октября.

Куньлунь
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 921.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена"
Главные тренеры
Курт ФрэйзерЛеонид Береснев
Вратари
Джереми СмитДмитрий Шикин
1-й период
02:29Артем Томилин
05:30Денис Мосалев
08:39Кирилл Воробьев
12:49Морган Эллис
17:04Давид Бондра
19:07Тревор Мерфи
2-й период
24:45Жильбер Брюле
25:43Тайлер Вонг
3-й период
42:16Командный штраф
49:50Степан Старков(Морган Эллис, Мальте Стремвалль)
Статистика
2Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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