Пелино стал старшим тренером клуба КХЛ «Локомотив»
ТАСС, 21 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» объявил о том, что Майк Пелино назначен старшим тренером команды. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 21 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» объявил о том, что Майк Пелино назначен старшим тренером команды. Об этом в понедельник сообщила
Специалист приступит к своим обязанностям с 21 октября, когда «Локомотив» дома примет челябинский «Трактор». Матч пройдет в понедельник позднее.
Отмечается, что исполняющий обязанности главного тренера Александр Ардашев вернулся на пост спортивного директора клуба. Ардашев с 24 сентября занимал пост исполняющего обязанности вместо канадского специалиста Крейга Мактавиша.
«Локомотив» в турнирной таблице Восточной конференции идет на девятом месте, набрав 16 очков в 18 матчах.