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19:08 (мск), источник: ТАСС

Пелино стал старшим тренером клуба КХЛ «Локомотив»

ТАСС, 21 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» объявил о том, что Майк Пелино назначен старшим тренером команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

Специалист приступит к своим обязанностям с 21 октября, когда «Локомотив» дома примет челябинский «Трактор». Матч пройдет в понедельник позднее.

Отмечается, что исполняющий обязанности главного тренера Александр Ардашев вернулся на пост спортивного директора клуба. Ардашев с 24 сентября занимал пост исполняющего обязанности вместо канадского специалиста Крейга Мактавиша.

«Локомотив» в турнирной таблице Восточной конференции идет на девятом месте, набрав 16 очков в 18 матчах.

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