Спунер набирал 49 очков за сезон в НХЛ. Он может стать звездой КХЛ?

Источник: AFP 2019

Сегодня Райан Спунер официально стал игроком КХЛ. Этот канадец хорошо знаком любителям Национальной хоккейной лиги, в частности фанатам «Бостона» и «Рейнджерс». Райан — потенциальная звезда КХЛ, нечасто к нам приезжают игроки, у которых 169 очков в 329 матчах НХЛ.

От Оттавы до Лугано

Уроженец канадской столицы начинал свой хоккейный путь у себя на родине, перед драфтом НХЛ он даже был вызван в юниорскую сборную Канады. На том самом драфте он был выбран «Бостоном» во втором раунде под общим 45-м номером. За «Мишек» Райан дебютировал лишь в сезоне-2012/13, до этого зарекомендовав себя в ОХЛ и АХЛ.

Первый полноценный год в НХЛ у Спунера был сезон-2015/16. В 80 матчах регулярки канадец записал на свой счет 49 (13+36) очков. В следующем сезоне форвард набрал на 10 очков меньше, но в НХЛ этот парень себя зарекомендовал. Через год он стал частью сделки между «Рейнджерс» и «Бостоном». В конце сезона-2017/18 на его счету было 41 (13+28) очко в 59 матчах. Казалось бы, что может пойти не так.

Старт прошлого сезона у Райана не задался, и после 16 матчей за «Рейнджерс» его обменяли в «Эдмонтон», где форвард тоже не смог найти свою игру. Совсем скоро его снова обменяют, на этот раз в «Ванкувер», а тот в конце июня выставит канадца на драфт отказов. В предсезонке Спунер перебрался в Швейцарию, но и там Райану места не нашлось. Форвард просто не проходил в состав по непонятным причинам.

Кот в мешке или потенциальная звезда КХЛ?

Не часто такие игроки приезжают в нашу лигу. А если и приезжают, то в топ-клубы, а не в одну из самых бедных команд запада. Что случилось с Райаном? Неудачное стечение обстоятельств или он остановился в развитии? Вряд ли второе может произойти в 27 лет, хотя бывает всякое. Минчане немного рискуют, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. К плюсам Спунера относят высокий хоккейный интеллект, хорошую скорость и технику, отличный бросок. К минусам — габариты, силовую борьбу и игру в обороне.

Так или иначе игрок, который набирал больше 0,5 очка за игру в НХЛ, уже выглядит усилением не только для одного хоккейного клуба, но и для лиги. Как минимум на бумаге. Лиге как никогда нужны сильные и крепкие легионеры, нынешних качественных иностранцев можно пересчитать по пальцам. Под руководством Вудкрофта канадец может перезапустить свою карьеру и стать новой звездой в лиге. Всё зависит от самого Райана.

Феномен одной из самых бедных команд лиги

Ещё перед сезоном из Минска доносились печальные известия о том, что бюджет команды серьёзно урезан, команду похоронили ещё перед стартом сезона. Провальная предсезонка только закрепила все опасения. Но в регулярке «зубры» смотрятся пока неплохо. В последнее время минчан подкосили травмы, но в целом на игру «Динамо» в атаке приятно смотреть.

Куда логичнее было ждать в Минске защитника, потому что в «Динамо» очень большие проблемы с обороной. Но, наверное, Крэйг Вудкрофт решил играть по бразильской системе: команда должна забивать больше, чем пропускать. Несмотря на финансовые ограничения, в Минске собраны неплохие нападающие: Принс, Паре, Шор, Пулккинен, братья Костицыны. Добавьте сюда новичка Спунера, шведа Энрота и защитников Граньяни и Эллиота.