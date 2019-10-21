Спунер набирал 49 очков за сезон в НХЛ. Он может стать звездой КХЛ?
Минское «Динамо» подписало ещё одного яркого легионера.
Минское «Динамо» подписало ещё одного яркого легионера.
Сегодня Райан Спунер официально стал игроком КХЛ. Этот канадец хорошо знаком любителям Национальной хоккейной лиги, в частности фанатам «Бостона» и «Рейнджерс». Райан — потенциальная звезда КХЛ, нечасто к нам приезжают игроки, у которых 169 очков в 329 матчах НХЛ.
Уроженец канадской столицы начинал свой хоккейный путь у себя на родине, перед драфтом НХЛ он даже был вызван в юниорскую сборную Канады. На том самом драфте он был выбран «Бостоном» во втором раунде под общим 45-м номером. За «Мишек» Райан дебютировал лишь в сезоне-2012/13, до этого зарекомендовав себя в ОХЛ и АХЛ.
Первый полноценный год в НХЛ у Спунера был сезон-2015/16. В 80 матчах регулярки канадец записал на свой счет 49 (13+36) очков. В следующем сезоне форвард набрал на 10 очков меньше, но в НХЛ этот парень себя зарекомендовал. Через год он стал частью сделки между «Рейнджерс» и «Бостоном». В конце сезона-2017/18 на его счету было 41 (13+28) очко в 59 матчах. Казалось бы, что может пойти не так.
Старт прошлого сезона у Райана не задался, и после 16 матчей за «Рейнджерс» его обменяли в «Эдмонтон», где форвард тоже не смог найти свою игру. Совсем скоро его снова обменяют, на этот раз в «Ванкувер», а тот в конце июня выставит канадца на драфт отказов. В предсезонке Спунер перебрался в Швейцарию, но и там Райану места не нашлось. Форвард просто не проходил в состав по непонятным причинам.
Не часто такие игроки приезжают в нашу лигу. А если и приезжают, то в
Так или иначе игрок, который набирал больше 0,5 очка за игру в НХЛ, уже выглядит усилением не только для одного хоккейного клуба, но и для лиги. Как минимум на бумаге. Лиге как никогда нужны сильные и крепкие легионеры, нынешних качественных иностранцев можно пересчитать по пальцам. Под руководством Вудкрофта канадец может перезапустить свою карьеру и стать новой звездой в лиге. Всё зависит от самого Райана.
Ещё перед сезоном из Минска доносились печальные известия о том, что бюджет команды серьёзно урезан, команду похоронили ещё перед стартом сезона. Провальная предсезонка только закрепила все опасения. Но в регулярке «зубры» смотрятся пока неплохо. В последнее время минчан подкосили травмы, но в целом на игру «Динамо» в атаке приятно смотреть.
Куда логичнее было ждать в Минске защитника, потому что в «Динамо» очень большие проблемы с обороной. Но, наверное, Крэйг Вудкрофт решил играть по бразильской системе: команда должна забивать больше, чем пропускать. Несмотря на финансовые ограничения, в Минске собраны неплохие нападающие: Принс, Паре, Шор, Пулккинен, братья Костицыны. Добавьте сюда новичка Спунера, шведа Энрота и защитников Граньяни и Эллиота.
Как удаётся держать в команде столько звёзд при минимальных затратах? Обычные белорусские игроки выступает за минимальную зарплату в КХЛ, а иностранцы согласны на снижение запросов в пользу европейского города с хорошей инфраструктурой. Интересно, сможет ли андердог прыгнуть ещё выше? Всё зависит от самих минчан.