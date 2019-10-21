«Автомобилист» продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв «Ак Барсу»

В составе «Автомобилиста» шайбу забросил Никита Трямкин (21-я минута), проведший 300-й матч в регулярных чемпионатах лиги. У «Ак Барса» отличились Олег Ли (5), Данис Зарипов (9), Джастин Азеведо (27), Эмиль Гарипов (48), Станислав Галиев (54) и Микаэль Викстранд (56). Нападающий «Автомобилиста» Артем Гареев провел 300-й матч в КХЛ.
«Ак Барс» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист», ранее казанская команда дома переиграла соперника со счетом 3:1. «Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд, клуб не может победить с 7 октября, тогда екатеринбуржцы на своем льду оказались сильнее челябинского «Трактора» (3:0). «Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах.
В турнирной таблице «Ак Барс» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 30 очков в 19 матчах. «Автомобилист» занимает седьмую строчку, имея в активе 22 очка в 20 встречах. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против магнитогорского «Металлурга» на выезде 23 октября. «Автомобилист» 25 октября примет тот же «Металлург» на своей площадке.