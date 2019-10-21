Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Торпедо
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
16
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22.10
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сочи
32
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
15
Все события
Фоторепортажи
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
20:09 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв «Ак Барсу»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, прошедшую в Екатеринбурге, посетили 5435 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе «Автомобилиста» шайбу забросил Никита Трямкин (21-я минута), проведший 300-й матч в регулярных чемпионатах лиги. У «Ак Барса» отличились Олег Ли (5), Данис Зарипов (9), Джастин Азеведо (27), Эмиль Гарипов (48), Станислав Галиев (54) и Микаэль Викстранд (56). Нападающий «Автомобилиста» Артем Гареев провел 300-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист», ранее казанская команда дома переиграла соперника со счетом 3:1. «Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд, клуб не может победить с 7 октября, тогда екатеринбуржцы на своем льду оказались сильнее челябинского «Трактора» (3:0). «Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах.

В турнирной таблице «Ак Барс» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 30 очков в 19 матчах. «Автомобилист» занимает седьмую строчку, имея в активе 22 очка в 20 встречах. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против магнитогорского «Металлурга» на выезде 23 октября. «Автомобилист» 25 октября примет тот же «Металлург» на своей площадке.

Автомобилист
1:6
0:2, 1:1, 0:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 921.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновДмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Гросс(Леонид Фомин)Адам Рейдеборн
1-й период
04:08Олег Ли(Вячеслав Основин)
08:57Данис Зарипов
12:21Никита Трямкин
2-й период
20:52Никита Трямкин
23:33Андрей Педан
26:22Джастин Азеведо(Микаэль Викстранд, Кирилл Петров)
35:31Алексей Василевский
35:31Дмитрий Воронков
38:42Микаэль Викстранд
3-й период
40:16Джастин Азеведо
47:08Эмиль Галимов(Андрей Педан)
53:24Станислав Галиев(Данис Зарипов, Альберт Яруллин)
55:11Микаэль Викстранд(Мэтт Фрэттин, Джастин Азеведо)
58:06Максим Березин
58:06Дмитрий Воронков
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Семин поблагодарил главного тренера «Ювентуса» за комплимент
Первый канал покажет чемпионский бой Ковалев — Альварес
Криштиану Роналду номинирован на приз «Золотой мяч»
Назван состав сборной России на финал Кубка Дэвиса в Мадриде
Российский боксер обратился к украинцу после победы нокаутом
Назначен новый старший тренер ярославского «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь