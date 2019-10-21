Чех Накладал в стиле ММА повалил соперника, но оказался у врача с разбитым носом. Крутая драка в КХЛ
«Локомотив» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первый матч команды под руководством Майкла Пелино.
«Локомотив» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первый матч команды под руководством Майкла Пелино.
Идет второй период, «Локомотив» уступает со счетом 1:2.
На исходе 23-й минуты матча произошла драка. Форвард «Трактора» Егор Фатеев завалил вратаря «Локомотива» Илью Коновалова на лед. За голкипера вступился защитник ярославской команды Якуб Накладал. Хоккеисты скинули краги и провели бой. Накладал повалил противника на лед. При этом сам чех оказался с разбитым носом, а Фатеев — с разбитым лицом.