Чех Накладал в стиле ММА повалил соперника, но оказался у врача с разбитым носом. Крутая драка в КХЛ

На исходе 23-й минуты матча произошла драка. Форвард «Трактора» Егор Фатеев завалил вратаря «Локомотива» Илью Коновалова на лед. За голкипера вступился защитник ярославской команды Якуб Накладал. Хоккеисты скинули краги и провели бой. Накладал повалил противника на лед. При этом сам чех оказался с разбитым носом, а Фатеев — с разбитым лицом.