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21:44 (мск), источник: Sport24

Чех Накладал в стиле ММА повалил соперника, но оказался у врача с разбитым носом. Крутая драка в КХЛ

«Локомотив» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первый матч команды под руководством Майкла Пелино.

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Идет второй период, «Локомотив» уступает со счетом 1:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

На исходе 23-й минуты матча произошла драка. Форвард «Трактора» Егор Фатеев завалил вратаря «Локомотива» Илью Коновалова на лед. За голкипера вступился защитник ярославской команды Якуб Накладал. Хоккеисты скинули краги и провели бой. Накладал повалил противника на лед. При этом сам чех оказался с разбитым носом, а Фатеев — с разбитым лицом.

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