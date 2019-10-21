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22:10 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Торпедо»

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:2 обыграл нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (3-я и 53-я минуты), по одной шайбе забросили Линден Вей (20), Иржи Секач (30) и Константин Окулов (60). У проигравших отличились Пол Щехура (43) и Георгий Мишарин (46).

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах КХЛ, в последний раз клуб проиграл 3 октября в домашнем матче подольскому «Витязю» (1:2). «Торпедо» в последних пяти матчах потерпело три поражения.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 9, 21.10.2019, 19:30

Локомотив1Трактор2

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. «Торпедо» идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче ЦСКА примет на своей арене хельсинкский «Йокерит» 24 октября, «Торпедо» в этот же день примет столичный «Спартак».

В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостевом матче ярославский «Локомотив» со счетом 2:1. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор», набрав 20 очков после 23 матчей, поднялся на восьмое место, «Локомотив» после 19 матчей идет девятым на Западе, имея в активе 16 очков.

ЦСКА
5:2
2:0, 1:0, 2:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 921.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7648 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинДэвид Немировски
Вратари
Ларс ЮханссонАндрей Тихомиров(Андрей Тихомиров)
1-й период
02:12Даниил Ильин
02:59Никита Нестеров(Михаил Григоренко, Максим Мамин)
07:14Максим Мамин
15:22Михаил Орлов
19:11Линден Вей(Мэт Робинсон)
19:25Михаил Орлов
2-й период
26:27Максим Мамин
29:09Иржи Секач(Михаил Григоренко, Линден Вей)
30:17Командный штраф
39:11Константин Окулов
39:57Иван Телегин
3-й период
40:25Алексей Марченко
42:11Пол Щехура(Станислав Бочаров)
45:07Георгий Мишарин(Михаил Варнаков)
51:31Сергей Толчинский
51:31Сергей Зборовский
52:12Никита Нестеров(Линден Вей, Михаил Григоренко)
56:15Георгий Мишарин
59:08Константин Окулов
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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