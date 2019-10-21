ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Торпедо»
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:2 обыграл нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:2 обыграл нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (3-я и 53-я минуты), по одной шайбе забросили Линден Вей (20), Иржи Секач (30) и Константин Окулов (60). У проигравших отличились Пол Щехура (43) и Георгий Мишарин (46).
ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах КХЛ, в последний раз клуб проиграл 3 октября в домашнем матче подольскому «Витязю» (1:2). «Торпедо» в последних пяти матчах потерпело три поражения.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. «Торпедо» идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче ЦСКА примет на своей арене хельсинкский «Йокерит» 24 октября, «Торпедо» в этот же день примет столичный «Спартак».
В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостевом матче ярославский «Локомотив» со счетом 2:1. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор», набрав 20 очков после 23 матчей, поднялся на восьмое место, «Локомотив» после 19 матчей идет девятым на Западе, имея в активе 16 очков.
|Игорь Никитин
|Дэвид Немировски
|Ларс Юханссон
|Андрей Тихомиров(Андрей Тихомиров)
|02:12
|Даниил Ильин
|02:59
|Никита Нестеров(Михаил Григоренко, Максим Мамин)
|07:14
|Максим Мамин
|15:22
|Михаил Орлов
|19:11
|Линден Вей(Мэт Робинсон)
|19:25
|Михаил Орлов
|26:27
|Максим Мамин
|29:09
|Иржи Секач(Михаил Григоренко, Линден Вей)
|30:17
|Командный штраф
|39:11
|Константин Окулов
|39:57
|Иван Телегин
|40:25
|Алексей Марченко
|42:11
|Пол Щехура(Станислав Бочаров)
|45:07
|Георгий Мишарин(Михаил Варнаков)
|51:31
|Сергей Толчинский
|51:31
|Сергей Зборовский
|52:12
|Никита Нестеров(Линден Вей, Михаил Григоренко)
|56:15
|Георгий Мишарин
|59:08
|Константин Окулов
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)