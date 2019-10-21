ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (3-я и 53-я минуты), по одной шайбе забросили Линден Вей (20), Иржи Секач (30) и Константин Окулов (60). У проигравших отличились Пол Щехура (43) и Георгий Мишарин (46).

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах КХЛ, в последний раз клуб проиграл 3 октября в домашнем матче подольскому «Витязю» (1:2). «Торпедо» в последних пяти матчах потерпело три поражения.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 9, 21.10.2019, 19:30 Локомотив 1 Трактор 2

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. «Торпедо» идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче ЦСКА примет на своей арене хельсинкский «Йокерит» 24 октября, «Торпедо» в этот же день примет столичный «Спартак».