ХК «Амур» оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу главного тренера в адрес арбитра

Встреча состоялась в понедельник и завершилась поражением «Амура» со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер «Амура» угрожал арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину , высказывание специалиста попало в видеотрансляцию.

Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)». Также «Амур» был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.