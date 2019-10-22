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10:58 (мск), источник: ТАСС

ХК «Амур» оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу главного тренера в адрес арбитра

ТАСС, 22 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила штраф в размере 300 тыс. рублей на хабаровский «Амур» за угрозу главного тренера клуба Александра Гулявцева в адрес арбитра во время домашней встречи регулярного чемпионата против московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в понедельник и завершилась поражением «Амура» со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер «Амура» угрожал арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию.

Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)». Также «Амур» был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.

«Амур» идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 игр. В следующем матче «Амур» примет «Сочи» в среду.

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