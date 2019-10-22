ХК «Амур» оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу главного тренера в адрес арбитра

Встреча состоялась в понедельник и завершилась поражением «Амура» со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер «Амура» угрожал арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию.
Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)». Также «Амур» был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.
«Амур» идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 игр. В следующем матче «Амур» примет «Сочи» в среду.