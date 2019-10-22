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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в матче с «Барысом» попытается прервать серию поражений в КХЛ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проведут матч домашней серии чемпионата КХЛ против нур-султанского «Барыса». Встреча на «Минск-Арене» начнется в 19:00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«Зубры» разочаровали своих преданных болельщиков серией из пяти проигранных матчей. Последняя игра с нижегородским «Торпедо» (0:5) усилила пессимистические настроения как у регулярных посетителей «Минск-Арены», так и у болельщиков, предпочитающих следить за выступлениями любимой команды по телевизору. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает 10-е место после 18 встреч. Команда по-прежнему не может рассчитывать на помощь своего лучшего бомбардира Тему Пулккинена, который восстанавливается после травмы. Вместе с тем состав минчан пополнили Егор Гайнетдинов, Евгений Дадонов и Никита Крыскин. Из списка травмированных выведен защитник Павел Денисов. Вероятно, кто-то из них выйдет на лед уже сегодня.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 9, 22.10.2019, 19:10

Динамо Мн-Барыс-

У «Барыса», с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка, в активе 26 очков по итогам 18 матчей. В Минск команда с самой надежной обороной Восточной конференции приедет в хорошем настроении. 20 октября казахстанский клуб победил в овертайме одну из сильнейших команд «Запада» подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ).

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 35 очков в 20 матчах. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 30 пунктов в 19 играх.

После противоборства с нур-султанским «Барысом» подопечные Крэйга Вудкрофта 25 октября сыграют на «Минск-Арене» с рижским «Динамо». Завершится серия домашних матчей поединком против уфимского «Салавата Юлаева» 27 октября.

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