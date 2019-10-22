Минское «Динамо» в матче с «Барысом» попытается прервать серию поражений в КХЛ

«Зубры» разочаровали своих преданных болельщиков серией из пяти проигранных матчей. Последняя игра с нижегородским «Торпедо» (0:5) усилила пессимистические настроения как у регулярных посетителей «Минск-Арены», так и у болельщиков, предпочитающих следить за выступлениями любимой команды по телевизору. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает 10-е место после 18 встреч. Команда по-прежнему не может рассчитывать на помощь своего лучшего бомбардира Тему Пулккинена, который восстанавливается после травмы. Вместе с тем состав минчан пополнили Егор Гайнетдинов, Евгений Дадонов и Никита Крыскин. Из списка травмированных выведен защитник Павел Денисов. Вероятно, кто-то из них выйдет на лед уже сегодня.