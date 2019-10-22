Минское «Динамо» в матче с «Барысом» попытается прервать серию поражений в КХЛ
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проведут матч домашней серии чемпионата КХЛ против
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проведут матч домашней серии чемпионата КХЛ против
«Зубры» разочаровали своих преданных болельщиков серией из пяти проигранных матчей. Последняя игра с нижегородским «Торпедо» (0:5) усилила пессимистические настроения как у регулярных посетителей «Минск-Арены», так и у болельщиков, предпочитающих следить за выступлениями любимой команды по телевизору. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает 10-е место после 18 встреч. Команда
У «Барыса», с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка, в активе 26 очков по итогам 18 матчей. В Минск команда с самой надежной обороной Восточной конференции приедет в хорошем настроении. 20 октября казахстанский клуб победил в овертайме одну из сильнейших команд «Запада» подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ).
Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 35 очков в 20 матчах. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 30 пунктов в 19 играх.
После противоборства с