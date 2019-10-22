Десятый номер драфта НХЛ 2009 года Пяярви перешел в клуб КХЛ «Локомотив»

Пяярви был выбран в первом раунде под общим 10-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтоном», за который играл с 2010 по 2013 год. Затем игрок перешел в «Сент-Луис», за который выступал до января 2018 года. «Сент-Луис» выставил его на драфт отказов, после чего контракт с игроком подписала «Оттава», в составе которой хоккеист играл до конца прошлого сезона. Всего в НХЛ Пяярви провел 478 матчей, в которых набрал 128 очков (63 шайбы + 65 результативных передач), в прошедшем сезоне он сыграл 80 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8).