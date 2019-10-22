Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
62
Все события
Фоторепортажи
34«Динамо» — «Краснодар»: «Золотой мяч» Яшина и культовые кепки
10Тедеско повторил старт Рианчо
11:16 (мск), источник: ТАСС

Десятый номер драфта НХЛ 2009 года Пяярви перешел в клуб КХЛ «Локомотив»

ТАСС, 22 октября. Шведский нападающий Магнус Пяярви подписал соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» (Ярославль). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

28-летний игрок подписал контракт до конца сезона-2020/21.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пяярви был выбран в первом раунде под общим 10-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтоном», за который играл с 2010 по 2013 год. Затем игрок перешел в «Сент-Луис», за который выступал до января 2018 года. «Сент-Луис» выставил его на драфт отказов, после чего контракт с игроком подписала «Оттава», в составе которой хоккеист играл до конца прошлого сезона. Всего в НХЛ Пяярви провел 478 матчей, в которых набрал 128 очков (63 шайбы + 65 результативных передач), в прошедшем сезоне он сыграл 80 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8).

В составе сборной Швеции Пяярви стал победителем чемпионата мира 2018 года, также в его активе серебряная (2011) и бронзовая (2010) награды мировых первенств.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 16 очков после 19 матчей. В следующем матче ярославский клуб примет «Барыс» из Нур-Султана в четверг.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Добить аутсайдеров: что ждет Манчестер и «Ливерпуль» в Европе
Россиянин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США
Лыжные гонки на грани вымирания. Чемпионка ОИ в этом уверена
Клуб КХЛ оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу в адрес арбитра
90 лет со дня рождения Льва Яшина (фото)
«Даллас» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Худобин сделал 19 сейвов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь