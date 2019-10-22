Вице-президент «Амура» согласен с решением КХЛ оштрафовать главного тренера клуба

Источник: РИА "Новости"

Матч «Амур» — «Динамо» состоялся в понедельник и завершился поражением хозяев со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер «Амура» угрожал Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию. Решением КХЛ клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.

«Все справедливо, по регламенту. Принятое решение не обсуждается. У нас никаких вопросов нет. У Гулявцева тоже, я думаю», — сказал Филиппенко.

«Слова были сказаны в шутливой форме? Есть регламент, основополагающий документ, закон. Лига сделала все по закону», — добавил он.