Вице-президент «Амура» согласен с решением КХЛ оштрафовать главного тренера клуба

Матч «Амур» — «Динамо» состоялся в понедельник и завершился поражением хозяев со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер «Амура» угрожал Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию. Решением КХЛ клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.
«Все справедливо, по регламенту. Принятое решение не обсуждается. У нас никаких вопросов нет. У Гулявцева тоже, я думаю», — сказал Филиппенко.
«Слова были сказаны в шутливой форме? Есть регламент, основополагающий документ, закон. Лига сделала все по закону», — добавил он.
Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)». Также «Амур» предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.