«Журналисты хотят откровенных ответов». Скабелка — о легионерах, Рыспаеве и целях на ЧМ с Олимпиадой

Источник: РИА "Новости"

— Я бы хотел начать не с хоккея. Что вас интересует за пределами площадки, о чем вы, например, с игроками говорите после матчей?

— Со всеми на разные темы, на любые. Про машины. Про музыку меньше — я все-таки люблю нашу, мелодичную.

— А какую?

— Ну, не знаю, Юрий Антонов. Я имею в виду такую, со смыслом. Хотя под настроение мне нравится и музыка, которая у нас в раздевалке играет. Мне кажется, у ребят неплохая фонотека. Но иногда бывает, что приходится [выключать]. Наверное, в любой команде есть моменты, когда они хотят «Сектор Газа», и тут уже начинаешь задумываться. Меняешь тренировки, еще что-нибудь.

Читайте также Скабелка прокомментировал первую в сезоне победу «Барыса» в овертайме

— А вообще, какая у вас любимая тема для разговоров вне хоккея?

— Смотря с кем общаюсь. У меня много друзей — есть такие, которые политикой занимаются, бизнесмены. Искусство — наверное, нет. Интересно смотреть, но не разбираюсь. Кино — да.

— А что последнее посмотрели?

— Тарантино — «Однажды в Голливуде».

— И как?

— Честно, сначала я не понял вообще ничего. Потом сын подсказал нюансы — и, конечно, я его не пересмотрю, но переосмыслил. Надо знать историю, перед тем как идешь смотреть фильм. Там немного на реальных событиях, когда семью Романа Поланского зарезали хиппи — надо знать эту историю.

И французский «Маленький секрет большой компании». Мне вообще французские фильмы нравятся, там постоянно психологический момент через весь фильм. Но, опять же, я посмотрел вторую часть — ничего не понял. А потом посмотрел первую — и все понятно.

— Какие фильмы входят в ваш личный топ?

— Самый первый — «В джазе только девушки». Он со мной прошел через всю сознательную жизнь — это первый фильм, который мы посмотрели с будущей женой. А так не буду оригинальным — все фильмы Эльдара Рязанова. И дети мои сейчас с удовольствием их смотрят, и я могу пересматривать.

— Вы сказали — не буду оригинальным, а наоборот же — современная молодежь этого всего уже не помнит.

— Потому что им показать надо. С дочкой смотрели «Иван Васильевич меняет профессию», ей очень понравилось. В кино такие фильмы не идут, на видео они такое не смотрят — а вот со мной посмотрела, ей понравилось.

— Я только журналист хоккейный, не тренер, но и у меня бывают моменты, когда чувствую, что надо отдохнуть от хоккея, переключиться на что-то. Как у вас с этим?

— Сейчас уже получается. Когда начинал тренерскую работу, не получалось — все время хоккей-хоккей-хоккей. В какой-то момент понял, что это надо делать, и сейчас могу переключиться. Опять же это хоккей-хоккей, но с переключением. Просто в сезоне это невозможно — надо пересматривать свои игры, соперника, матчи через день, через два. Но уже стараюсь находить время на фильм или погулять, отвлечься, почитать что-то.

— А вы в Нур-Султане сейчас живете только во время сезона?

— Конечно. На постоянной основе я живу в Минске. Там семья, родители, дом.

— Получается побыть в Нур-Султане горожанином?

— Я живу там восемь-девять месяцев — конечно, получается. Мне нравится. Когда супруга приезжает, очень любит гулять. Я по городу мало гуляю, езжу в основном на работу и с работы. А когда с супругой выходим — есть интересные места. Центр, архитектура такая своеобразная. Мы живем на набережной, часто там гуляем.

— Какое место стоит посетить, если впервые туда приехал?

— Сложно сказать. Сам Нур-Султан надо посетить в любом случае. Город за 20 лет построили, сделали такой современный мегаполис. Все новое, все постройки, посадки. Создают много парков, но они еще в стадии роста.

— А в Минске?

— Сейчас даже не знаю, сам открываю его с каждым годом, серьезно. Я в Минске нахожусь с мая по июнь. За эти полтора-два месяца надо какие-то моменты решить и хочется съездить на отдых с семьей. Город развивается серьезными шагами, постоянно что-то меняется.

Минск тоже надо посетить, это такой современный и в то же время спокойный, достаточно европейский город, в котором комфортно жить. И много мест, особенно в центре — там сейчас восстанавливают старый город, эти одноэтажные строения. Очень интересно.

Лимит на легионеров и раздельные пресс-конференции

— Расскажите, как вы готовитесь к соперникам? В футболе игры в чемпионате раз в неделю — понятно, что есть время разобрать. У вас же — матч, перелет, новый матч.

— Такого, что мы сели и смотрим весь матч, нет. Но все в принципе то же самое, только в сжатом варианте. Я вот сейчас пришел — мы смотрим — Такого, что мы сели и смотрим весь матч, нет. Но все в принципе то же самое, только в сжатом варианте. Я вот сейчас пришел — мы смотрим свою прошлую игру, вещи, которые хотим исправить или, наоборот, которые хорошо получились, — показываем игрокам. И в день игры показываем те моменты, на которые хотим обратить внимание. Это мы сами, тренерский штаб, просматривали соперника и на этой основе готовим тактику на игру — на что обратить внимание, как мы хотим играть, как играет соперник.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Но это не вся игра — это клипы и нарезки.

— А сколько вы сами смотрите хоккея?

— Бывает по-разному. В основном мы все смотрим вместе — всем тренерским штабом, чтобы все были в теме. У нас есть видеотренер, иногда просим его какие-то вещи сделать.

— Во время сезона бывает, что вы смотрите игры не для подготовки?

— Бывает-бывает. Вчера, вот, смотрели ЦСКА с «Локомотивом» — интересно было, как ЦСКА играет, как «Локомотив». Просто смотришь, какие-то вещи подмечаешь — ты еще не скоро будешь играть с ними, но интересно.

— У нас давно говорят про Corsi и продвинутую статистику — вы видите ей место в повседневной работе?

— Мне сложно говорить даже по вчерашнему матчу (со «Спартаком», 17 сентября, 3:0 — Sports.ru). Открываем, как вы говорите, Corsi, смотрим — силовые единоборства «Барыса». Мало выиграно. Давайте посмотрим «Спартак» — наверное, у них много, раз мы мало выиграли. Смотришь «Спартак» — а у них еще меньше.

Наверное, это для чего-то интересно, но у нас есть свои критерии оценки игроков, поэтому мы тренерским штабом просматриваем свои игры. У нас есть своя статистика, есть человек, который ее ведет, считаем, что нам интересно.

— А можно об этих критериях? Как вы оцениваете игрока, когда он к вам попадает?

— Ну здесь немного не так. Мы же не начинаем его оценивать, когда он приехал. Мы его оцениваем, когда хотим пригласить. Собираем информацию, просматриваем матчи. Не только те моменты, которые агенты присылают — хорошие, когда он забивает и отдает. А как он весь матч смотрится. На основе этого решаем, нужен нам такой хоккеист или нет.

А когда он приезжает, самое главное — его настрой на то, чтобы быть в «Барысе», показывать игру. Для чего ты приехал сюда? Стать лидером, помогать? Или у тебя какие-то другие цели? Здесь уже момент адаптации, мы смотрим на такие вещи. Здесь и помогаем, и можем спросить пожестче. Потому что разные менталитеты, разные лиги, все разное — и не все игроки с ходу эти вещи принимают.

— У вас в «Сибири» не было много денег на игроков, но вы выходили в поздние раунды плей-офф. Скажите, было бы круто, если бы лимит был не пять легионеров, а десятьили вообще сколько угодно, как в «Барысе»?

— Конечно, это бы помогло. Я не согласен с тем, что там денег было немного. Там другая проблема была: большие задержки по выплатам. А денег — на среднем уровне. В этом плане было не совсем просто. Если бы там было десять легионеров и с такими задержками — я думаю, что было бы намного [сложнее]. Это с нашими ребятами можно по таким моментам договориться. Если у тебя десять легионеров, и они три месяца не получают зарплату, мне кажется, с ними будет сложно.

Но если все вовремя, все в срок, то в любой команде от семи-восьми легионеров никто бы не отказался.

— От этой темы вообще широко уйдем — вы побывали по обе стороны лимита: в «Сибири» он есть, а в «Барысе» нет. Интересно вас на эту тему послушать.

— Я не знаю, как ответить на этот вопрос. [Может и хорошо], если бы был лимит побольше — много же говорится об этом: не пять, а хотя бы семь. Но, опять же, федерация хоккея исходит из своих интересов. Хотя, наверное, чем выше конкуренция, тем лига сильнее.

Но если мы говорим про Казахстан, то здесь своя специфика. «Барыс» — базовый клуб сборной. Нужно исходить из этого. Для нас по хронологии первое — это КХЛ, в этом сезоне еще отбор на Олимпиаду, в мае — чемпионат мира в группе А, в которой Казахстан еще ни разу не оставался. Это тоже задача: в течение сезона подготовить игроков, чтобы их уровень позволил остаться в элитном дивизионе.

— Шумаков и Шалунов у вас в команде заработали на большие контракты, вышли на пик. Я слышал про Шалунова — он интроверт вообще. Это правда?

— Максим — честный, открытый парень. Мы обменяли его на Глазкова — он тогда поиграл в американских лигах, у него не получалось, в карьере наступил момент, когда надо было что-то менять. У него не сразу стало получаться, но видно было, что парень с потенциалом, и первое что понравилось — человеческие качества.

— А Шумаков в ЦСКА бастовал. Вам в «Сибири» приходилось его контролировать?

— Абсолютно нет. В «Сибири» таких проблем не было — или мы о них не знали.

— Вы недавно рассказали, что в этом сезоне игроки пришли после отпуска лучше готовыми, чем было в прошлом году. Расскажите подробнее об этом.

— В хоккее есть голы и передачи, а когда ты выходишь на первый день сборов — во-первых, есть взвешивание и внешний вид. Второе, когда начинаешь тренироваться на земле, — секунды и килограммы, которые ты поднимаешь. Естественно, видно, что парень в отпуске делал. Не было ни одного хоккеиста, который пришел бы и не справился. Кто-то был лучше, кто-то хуже. Кто-то пришел после травмы — тут тоже есть нюансы. Все здоровые игроки пришли приблизительно в одинаковом состоянии.

— В России сборов больше — считается, что игроки сами себя плохо готовят. Это по-прежнему правда?

— Мне кажется, мы просто не привыкли к индивидуальной работе. Хотя сейчас уже много ребят, которые сами занимаются — и в мае, и в июне. Ездят и в кемпы, над катанием работают. Я думаю, со временем тоже к этому придем.

— А в каком режиме вы смотрели чемпионат мира-2019?

— Начиная с четвертьфинала, я был в Братиславе и смотрел все матчи.

— Как вам модель Финляндии?

— Отлично. Мне очень понравилась эта команда, и я не согласен с теми, кто рассказывает, что они там в какой-то непонятный хоккей играли. Они играли в очень хороший хоккей — системный, самоотверженный. Это была одна команда, которая поставила себе цель и к ней шла. Грамотный тренер, у которого здорово получается работать со сборной.

— Я почему спрашиваю — логика вашей работы в «Сибири» и «Барысе» в том, чтобы выигрывать у более сильных составов. Что можно проигрывать в красоте, но быть более эффективным.

— Ну я не знаю, что такое красота. Мне понравилась игра финнов, реально. Они здорово играли везде. У них было много атак, контратак и индивидуальной работы достаточно.

— Блокбастер прошлого года — ваша серия против Боба Хартли. Расскажите, как вы готовились к этим матчам, в чем там главные фишки были?

— Там шла борьба не только на поле, а везде — на пресс-конференциях, в печати. Давление было в том числе и на судей. Эти нюансы делали игру. Потому что пять-на-пять, наверное [мы были равны]… Опять же, с приходом Бека и Шумакова большинство «Авангарда» здорово сработало, это было приличное усиление. И по большому счету мы серию проиграли в неравных составах.

— А вы там говорили, что у них есть слабые места — сейчас можете сказать?

— Ну как я буду говорить, если мы еще четыре матча будем играть?

— Серия была жесткой с обеих сторон. Предельная жесткость — это обязательное условие побед в плей-офф?

— Может, и обязательное, я не знаю — не побеждал еще. Но то, что касалось этой серии — да, мы хотели играть жестко, хотели держать борьбу и навязывать ее.

— Объясните смысл хода с Рыспаевым («Барыс» привез в Балашиху Дамира Рыспаева, у которого была длинная дисквалификация от КХЛ за драку — Sports.ru).

— Там со стороны игрока «Авангарда» были грязные моменты, которые пропускали судьи. Мы реально думали подключить и Дамира. Но потом приняли немножко другое решение.