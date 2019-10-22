Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Витязь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
23.10
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
23.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23.10
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23.10
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23.10
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.10
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23.10
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
31
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию

Канадский форвард омского «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал о распространенных в Северной Америке предубеждениях относительно России и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

33-летний спортсмен признался, что опасался переезда в Россию: «Нам постоянно рассказывают страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди».

Клинкхаммер признался, что изменил свое мнение, когда начал выступать в КХЛ. Он отметил, что в России «отличные люди», и подчеркнул, что его новые одноклубники неоднократно помогали ему после переезда.

Большую часть карьеры Клинкхаммер провел в Западной хоккейной лиге (WHL) и Американской хоккейной лиге (AHL), которые уступают в статусе Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В главном чемпионате Северной Америки канадец выступал за «Чикаго Блэкхокс», «Оттава Сенаторс», «Феникс Койотс», «Питтсбург Пингвинс» и «Эдмонтон Ойлерс».

В КХЛ игрок перебрался в 2016 году. Он выступал за минское «Динамо» и «Ак Барс». С 2019 года канадец защищает цвета «Авангарда».

Читайте также
«День с Алексеем Шевченко»: Кому переплачивают в КХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября© Ньюстюб
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сексуальный танец девушки во время матча разозлил болельщиков. Видео
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию
Добить аутсайдеров: что ждет Манчестер и «Ливерпуль» в Европе
Бой Волкова на шоу UFC в Москве сорвался
Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США
Месси и Роналду надоели? Кто претендует на «Золотой мяч»
Лыжные гонки на грани вымирания. Чемпионка ОИ в этом уверена
90 лет со дня рождения Льва Яшина (фото)
Рэмзи пропустит матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь