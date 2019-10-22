Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию

Источник: РИА "Новости"

33-летний спортсмен признался, что опасался переезда в Россию: «Нам постоянно рассказывают страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди».

Клинкхаммер признался, что изменил свое мнение, когда начал выступать в КХЛ. Он отметил, что в России «отличные люди», и подчеркнул, что его новые одноклубники неоднократно помогали ему после переезда.

Большую часть карьеры Клинкхаммер провел в Западной хоккейной лиге (WHL) и Американской хоккейной лиге (AHL), которые уступают в статусе Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В главном чемпионате Северной Америки канадец выступал за «Чикаго Блэкхокс», «Оттава Сенаторс», «Феникс Койотс», «Питтсбург Пингвинс» и «Эдмонтон Ойлерс».